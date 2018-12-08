Hakan Keleş yönetimindeki Sivasspor fırtına gibi! 2-0
Süper Lig'in 15.haftasında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında Göztepe'yi ağırladı. Sivasspor sahadan 2-0'lık skorla 3 puanın sahibi oldu.08 Aralık 2018 Cumartesi 15:30
Teknik Direktör Hakan Keleş'in göreve başlamasının ardından yükselişini sürdüren Sivasspor kendi sahasında Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi Sivasspor Sergiy Rybalka ve Douglas'ın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Sivasspor bu galibiyetle puanını 21 çıkarırken deplasman ekibi Göztepe ise 18 puanda kaldı.
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