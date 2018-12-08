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Hakan Keleş yönetimindeki Sivasspor fırtına gibi! 2-0

Süper Lig'in 15.haftasında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında Göztepe'yi ağırladı. Sivasspor sahadan 2-0'lık skorla 3 puanın sahibi oldu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:30
Hakan Keleş yönetimindeki Sivasspor fırtına gibi! 2-0

Teknik Direktör Hakan Keleş'in göreve başlamasının ardından yükselişini sürdüren Sivasspor kendi sahasında Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi Sivasspor Sergiy Rybalka ve Douglas'ın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. 

Sivasspor bu galibiyetle puanını 21 çıkarırken deplasman ekibi Göztepe ise 18 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:30
  1. Sivasspor
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Göztepe
  4. Süper Lig
  5. Sergiy Rybalka
  6. Douglas

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