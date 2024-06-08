Hakan Fidan'ın o hamlesi dikkat çekmişti! Türkiye harekete geçecek mi? "İster kabul edelim ister etmeyelim..." diyerek duyurdu

Star yazarı Hasan Hüseyin Öz, Doğu Türkistan’ın tarihsel ve güncel durumunu ele aldı. Öz, Doğu Türkistan’ın Çin tarafından uygulanan asimilasyon politikalarına dikkat çekti. Hakan Fidan’ın bölgeye yaptığı ziyaretin önemini vurgulayan Öz, Doğu Türkistan’ın özgürlüğü için Türkiye’nin daha aktif bir politika izlemesi gerektiğini belirtti​​. İşte Öz'ün yazısının ilgili bölümü:

"(...) Biliyorum yükün ağır Doğu Türkistan...

Köleci bir dünyanın ortasında korkunç bir saldırıya maruz kaldın, biliyorum.

12 yıl aradan sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Türk İslam şehirleri" olarak altını çizdiği Doğu Türkistan'ın Kaşgar ve Urumçi şehrini ziyareti neyi ifade ediyordu?

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İçeride eleştirilerin mesnedini kestiremiyor insan.

Acılar karşılaştırılır mı bilmem...

Ama Doğu Türkistan'ı unuttu çoğunluk, bu da bir hakikat.

Çok mu uzak ata yurdumuz?

(...)

İngiliz jeopolitik tasarımı üzerine Rus ve Çin emperyalizminin parçaladığı bir coğrafya Türkistan.

Bugün Batı Türkistan hürriyetle buluştu.

Ama Doğu Türkistan, korkunç bir asimilasyon politikasına maruz kalıyor.

Çin köleci bir devlet.

Onlarca etnik yapıyı tek tipleştiren, korkunç bir mekanizma.

Fakat, ABD'nin pragmatik propagandasına kapılmadan, Çin'e karşı Türkistan'ın haklarını en üst perdeden dile getirmemiz gerekiyor.

Batı başkentlerinden Türkiye'yi eleştirenleri, Çin malı zenginlikleriyle tuzu kuru sözde muhalifleri, sınanmamış fikirlerin çürümüş konforunu bir kenara bırakıp, çözümün ne olduğunu düşünmemiz gerekiyor artık.

(...)

İngiliz jeopolitik tasarımını aşacak, bir noktada, "Orta Asya değil Türkistan" diyerek tarihi coğrafyamız üzerinde yeni bir tasarım oluşturacak birliği kurmak ve bu çerçevede esir Türkler davasını yeni bir zemine taşımak gerekiyor.

Tarih ister kabul edelim ister etmeyelim, bize rağmen, bizim tarihi coğrafyamızda şekilleniyor.

Doğu Türkistan'ın hürriyetini, Türkistan'dan başlayıp Avrupa içlerine kadar ulaşan Türk kuşağını stratejimizin ana unsuru haline getirerek sağlayabiliriz.

Afro-Avrasya denkleminde, bugün tedarik zincirleri üzerinde geliştirilen projeleri, jeopolitik üstünlüğümüzü de devreye sokarak pazarlık zemini bulabiliriz.

Finans kapitalin kaosa ve kıyamete sürüklediği bir dünyada yaşıyoruz.

Dolayısıyla herkes krizde, "dünyada düzen oluşturucu güç yok" hakikatinin altını çizelim.

Ziyarette konuşulan BRICS, kuşak ve yol girişimi, orta koridor, tek Çin gibi jeopolitik konulardan bahsedebilirdim.

Ama Doğu Türkistan, yürekte köz...

1949'dan bu yana tütüyor.

Adalet menzili kayıp dedik ya...

Ağıt yakmaya hakkımız yok.

Çözüm arayışımız var.

Türkiye ve Türk dünyası insanı emanet bilen hukuk anlayışıyla, Adalet menzilinin yapı taşlarını döşeyebilir.

Onun için gavurun propaganda ağından çıkıp, kendi kavram dünyasıyla kendi dünyasını inşa etmek, en azından köklerinin bilincinde olan yazarların, düşünürlerin görevi."