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Medya Hakan Fidan'ın Heniyye ile ilgili o tahmini tuttu! Şok detaylar ortaya çıktı
Medya

Hakan Fidan'ın Heniyye ile ilgili o tahmini tuttu! Şok detaylar ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 16:35:00 -
Hakan Fidan'ın Heniyye ile ilgili o tahmini tuttu! Şok detaylar ortaya çıktı

Abdulkadir Selvi, İsmail Heniyye'nin, İran'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştükten birkaç saat sonra şehit olduğunu açıkladı. Selvi, Hakan Fidan'ın görüşmeden sonra gece yarısı Ankara'ya döndüğünü ve sabah erken saatlerde Heniyye'nin şehadet haberini aldığını belirtti. Fidan'ın Heniyye'nin şehit olacağına dair bir his taşıdığını ifade ettiğini vurgulayan Selvi, olayın detaylarını anlattı. Selvi, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

Abdulkadir Selvi, İsmail Heniyye'nin, İran'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştükten birkaç saat sonra şehit olduğunu açıkladı. Selvi, Hakan Fidan'ın görüşmeden sonra gece yarısı Ankara'ya döndüğünü ve sabah erken saatlerde Heniyye'nin şehadet haberini aldığını belirtti. Fidan'ın Heniyye'nin şehit olacağına dair bir his taşıdığını ifade ettiğini vurgulayan Selvi, olayın detaylarını anlattı. Selvi, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Birkaç saat önce sarılıp kucaklaştığınız, “Görüşürüz” diye ayrıldığınız insanın öldürüldüğü haberini alıyorsunuz. Ne kadar acı verici bir olay değil mi?

Bir video görüntüsünden hareket ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsmail Haniye’nin ne konuştuğunu öğrenmeye çalıştım. Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin töreni için İran’daydı. Meclis’teki tören sırasında İsmail Haniye ile samimi şekilde sohbet ettikleri bir görüntü var. 

GÖRÜŞÜRÜZ DEMİŞLER
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakan Fidan, Kanal 7’de Mehmet Acet’in programında anlatmış.

“Saat 16.00 civarıydı Meclis’teki törende karşılaştık. Uzun süredir tanıştığımız için ‘Nasılsın, iyi misin’ diye konuştuk. Yanımda Pakistan Dışişleri Bakanı vardı. Onları tanıştırdım. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı da bize katıldı. ‘Görüşürüz’ diye ayrıldık. Benim görüşmelerim vardı. Gece 23.00’te tekrar görüştük.”

Hakan Fidan görüşmelerini tamamlayıp gece 03.00’te Ankara’ya dönmüş. Saat 05.00 civarında telefonu çalmış. Birkaç saat önce, “Görüşürüz” diye ayrıldığı İsmail Haniye’nin şehit olduğu haberini almış.

İÇİNE Mİ DOĞDU?

Peki o an ne hissetmiş?

Hakan Fidan anlatıyor: “Uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz vardı. Dün de Allah’ın hikmeti içimde bir düşünce oluşmuştu. Gerçekten şehitliği arayan, özleyen insanlar bunlar. Şehitlik buna ne kadar çok yakışır diye de içinden geçirdiğim bir insandı.” (...)" 

 

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