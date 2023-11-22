Hakan Fidan'ın Gazze temasları sürüyor! İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi üyeleriyle kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’deki savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmayı sürdürüyor.

Bakan Fidan bu kapsamdaki ziyaretlerine Roma ile devam edecek.

Hakan Fidan'ın Roma'ya gerçekleştireceği ziyareti duyuran Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakanımız, Gazze’deki savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından görevlendirilen grubun diğer bazı üyeleriyle beraber 23 Kasım 2023 tarihinde Roma’yı ziyaret edecektir”