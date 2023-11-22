  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye, topraklarından altın, çinko, bakır ve fosfat çıkan ülke ile anlaştı! Yunanistan paniğe kapıldı: Ankara'nın o kilit ülkede ne işi var?

AK Parti'nin yerel seçim adayları ne zaman açıklanacak? Erdoğan tarih verdi

İnanılmaz bir doğalgaz keşfi yapıldı! Çölün ortasından fışkırmaya başladı

SGK ve anlaşmalı kurumlarda yeni uygulama! Yılların sorunu tarih oluyor

Son Dakika… İsrail Dışişleri Bakanı, "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor."

Dünyaca ünlü ABD bankası, “Türkiye” kararını açıkladı! Cümle âleme ilan ettiler

Dünyaca ünlü Türk firması Zorlu Holding’den flaş karar! Tüm ülkeye böyle duyurdular

Dünya devi o firma, Türkiye’de artık bunu yapmayı bıraktı! Herkes şaşkın! Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar

Erdoğan'dan kritik açıklama: En kısa sürede Mısır'a gidebilirim

Sen ne yaptın böyle Elon Musk! Ve bomba hamle geldi! Ortalığın tozunu attıracak
Gündem Hakan Fidan'ın Gazze temasları sürüyor! İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi üyeleriyle kritik ziyaret
Gündem

Hakan Fidan'ın Gazze temasları sürüyor! İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi üyeleriyle kritik ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-11-22 22:17:00 - 2023-11-22 22:22:50
Hakan Fidan'ın Gazze temasları sürüyor! İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi üyeleriyle kritik ziyaret

Gazze'ye yönelik siyonist saldırıya karşı temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Roma'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’deki savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmayı sürdürüyor.

Bakan Fidan bu kapsamdaki ziyaretlerine Roma ile devam edecek.

Hakan Fidan'ın Roma'ya gerçekleştireceği ziyareti duyuran Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakanımız, Gazze’deki savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından görevlendirilen grubun diğer bazı üyeleriyle beraber 23 Kasım 2023 tarihinde Roma’yı ziyaret edecektir”

Ve Hande Fırat bombayı patlattı! Hakan Fidan’la ilgili şok iddia
Ve Hande Fırat bombayı patlattı! Hakan Fidan’la ilgili şok iddia

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ve Hande Fırat bombayı patlattı! Hakan Fidan’la ilgili şok iddia

Türkiye ve ABD arasında sıcak gelişme! Erdoğan duyurdu: Hakan Fidan bana iletti
Türkiye ve ABD arasında sıcak gelişme! Erdoğan duyurdu: Hakan Fidan bana iletti

Gündem

Türkiye ve ABD arasında sıcak gelişme! Erdoğan duyurdu: Hakan Fidan bana iletti

Hakan Fidan açıkça uyardı
Hakan Fidan açıkça uyardı

Gündem

Hakan Fidan açıkça uyardı

Bakan Hakan Fidan'dan nükleer silah uyarısı geldi, gündem oldu! Gazze açıklaması
Bakan Hakan Fidan'dan nükleer silah uyarısı geldi, gündem oldu! Gazze açıklaması

Gündem

Bakan Hakan Fidan'dan nükleer silah uyarısı geldi, gündem oldu! Gazze açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş "Gazze" açıklaması! Az önce tüm dünyaya duyurdu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş “Gazze” açıklaması! Az önce tüm dünyaya duyurdu

Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş “Gazze” açıklaması! Az önce tüm dünyaya duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23