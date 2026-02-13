O ilimizde berber fiyatlarına zam

Açıklanan fiyat listesine göre; saç ve sakal yıkama fön 700 TL, saç ve sakal 500 TL, saç kesimi 400 TL, modern saç kesimi 450 TL, sakal kesimi 250 TL, modern sakal kesimi 300 TL, saç yıkama fön 250 TL, çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makas 260 TL, çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makine 210 TL, saç boyama bin 500 TL, bıyık boyama 250 TL, sprey sıkma 200 TL, damat tıraşı 3 bin TL, maske 200 TL, ağda (kulak, yüz) 200 TL, jöle ile saça şekil verme 150 TL, ense düzeltme 150 TL, keratin-botox bin TL ve cilt bakımı ve maskesi de 375 TL oldu.