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Gündem Hakan Fidan'dan İsrail'e ağır tehdit! 'Adım atmazlarsa harekete geçeceğiz'
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Hakan Fidan'dan İsrail'e ağır tehdit! 'Adım atmazlarsa harekete geçeceğiz'

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Hakan Fidan'dan İsrail'e ağır tehdit! 'Adım atmazlarsa harekete geçeceğiz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, siyonist rejimin Gazze'deki kanlı katliamlarına ve barış sürecini sabote eden tutumuna karşı çok net ve kararlı bir duruş sergiledi. Türkiye, Katar ve Mısır olarak yürütülen arabuluculuk faaliyetlerinde kritik bir eşiğe gelindiğini belirten Fidan, katil Netanyahu yönetiminin barıştan yana olmadığını ve oyalama taktikleri yaptığını açıkça gözler önüne serdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, siyonist rejimin Gazze'deki kanlı katliamlarına ve barış sürecini sabote eden tutumuna karşı çok net ve kararlı bir duruş sergiledi. Türkiye, Katar ve Mısır olarak yürütülen arabuluculuk faaliyetlerinde kritik bir eşiğe gelindiğini belirten Fidan, katil Netanyahu yönetiminin barıştan yana olmadığını ve oyalama taktikleri yaptığını açıkça gözler önüne serdi.

Hakikat ve Adalet Vurgusu: Filistin Sözünü Tuttu, Siyonist Rejim Direniyor

Hakan Fidan'ın ortaya koyduğu haklı ve kararlı tablo, zulme karşı direnen mazlum Filistin halkının haklılığını bir kez daha tescilledi:

Filistin Taahhütlerine Sadık: Filistin tarafı, tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen barış planı çerçevesinde üzerine düşen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirdi.

İsrail'in Barış Karşıtı Yüzü: Buna karşılık, katil Netanyahu ve çetesinin barış anlaşmasıyla hiçbir bağının olmadığı, kan dökmekten ve işgalden vazgeçme niyetinde olmadığı açıkça görüldü. İsrail'in bu tavrı asla kabul edilemez.

ABD'ye Çağrı ve Beklenti: Sürecin başından beri siyonist rejimi şımartan ABD başta olmak üzere barış kurulunun diğer üyelerine gerekli mesajlar net bir şekilde iletildi. ABD'nin İsrail üzerinde gereken baskıyı kurması hayati önem taşıyor.

"Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması, biz diğer arabulucuları ortaklaşa radikal bir adım atmaya itebilir. Bu konuda Türkiye, Katar ve Mısır olarak atmamız gereken radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize, halkımıza ve Filistin'e karşı borcumuzdur."

— Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

 

Mazlumun Yanında, Zalimin Karşısındayız

Bakan Hakan Fidan'ın işaret ettiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletimiz, ilk günden beri olduğu gibi bugün de haklı davasında Filistinli kardeşlerinin omuz omuza yanındadır. Siyonist rejimin uluslararası hukuku ve insanlığı hiçe sayan saldırıları karşısında artık diplomatik uyarıların ötesine geçilecek bir döneme girilmiştir.

Arabulucu ülkeler olan Türkiye, Katar ve Mısır'ın ortaklaşa atacağı radikal adımlar, zalimlerin hesap vermesini sağlayacak ve Filistin halkının haklı davasına en güçlü desteği sunacaktır. Türkiye, mazlumun hakkını korumak için attığı bu kararlı adımlarla tarihî sorumluluğunu eksiksiz yerine getirmektedir.

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