Hakan Fidan’dan ABD çıkarması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın ABD’ye gidiyor. Aynı gün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’ye çıkarma yapacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakan Fidan'ın 10 Kasım'da ABD'ye gideceği belirtildi.
Fidan’ın ABD’ye yapacağı ziyaretin ayrıntıları ise açıklanmadı.
Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara'nın ilk kez Beyaz Saray’ı ziyaret edeceği gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da ABD’de olması dikkat çekti.
Bilindiği üzere Şara, yarın ABD başkanı Donald Turmp ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Şara, bu görüşmeyle aynı zamanda Beyaz Saray'a resmi ziyarette bulunan ilk Suriyeli lider olacak.