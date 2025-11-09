  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Özlük hakkı için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya’dan polislere müjde

Attığı iftira elinde patladı! AK Partili Baykan CHP'li vekili yerin dibine soktu

Fenerbahçe Beko, İsrailli taraftarlara kapıları kapattı: Soykırım tepkisi takıma değil, sadece parkelere taşındı

TOKİ’den ev almak caiz mi tartışması yeniden alevlendi! Fatih Kalender Hoca'dan dikkat çeken açıklama

Özgür Özel minnet borcunu ödüyor!

Eurofighter CEO’sunun Türkiye çıkışı gündemde! İsrail’i panik sardı

CHP’li Eyüpsultan’da 156 milyonluk skandal

Ne demişsek o Akit uyarmıştı! Sapkınlardan zafer naraları

Ankara’nın göbeğinde kurşun yağmuru: Motosikletli manyak caddenin ortasında ateş açtı

Petro’nun Gazze sözleri dalgayı büyüttü! Bu çıkışın hedefi kim?
Gündem Hakan Fidan’dan ABD çıkarması
Gündem

Hakan Fidan’dan ABD çıkarması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hakan Fidan’dan ABD çıkarması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın ABD’ye gidiyor. Aynı gün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’ye çıkarma yapacak.  Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakan Fidan'ın 10 Kasım'da ABD'ye gideceği belirtildi.

Fidan’ın ABD’ye yapacağı ziyaretin ayrıntıları ise açıklanmadı.

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara'nın ilk kez Beyaz Saray’ı ziyaret edeceği gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da ABD’de olması dikkat çekti.

Bilindiği üzere Şara, yarın ABD başkanı Donald Turmp ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Şara, bu görüşmeyle aynı zamanda Beyaz Saray'a resmi ziyarette bulunan ilk Suriyeli lider olacak.

Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Gündem

Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Hakan Fidan, Finlandiya’dan AB’ye seslendi: Türkiye’siz hep eksik kalacaksınız!
Hakan Fidan, Finlandiya’dan AB’ye seslendi: Türkiye’siz hep eksik kalacaksınız!

Gündem

Hakan Fidan, Finlandiya’dan AB’ye seslendi: Türkiye’siz hep eksik kalacaksınız!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Uçağın zavallı durumunun kalan hikayesini anlatmaya devam eder artık.....!
Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu
Gündem

Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu

Gazeteci Özlem Gürses, yayımladığı videoda gözyaşlarını tutamayarak “Hayalini kurduğumuz ülkeyi kuramadık, iyi bir lider çıkaramadık” sözler..
Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri
Gündem

Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri

Akit TV'de Kırmızı Masa’da Muharrem Coşkun’un “Namaz kılıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Oytun Erbaş, inancın insan bedeninde ve zihninde ..
MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!
Gündem

MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!

İzmir Tire Devlet Hastanesi’nde baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği’ne giden bir kadın, iddiaya göre MR cihazında yaklaşık bir saat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23