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Gündem Hakan Fidan: Yoğun diplomatik çabalarımız İsrail'in savaş suçlarını durdurmadı!
Gündem

Hakan Fidan: Yoğun diplomatik çabalarımız İsrail'in savaş suçlarını durdurmadı!

Yeniakit Publisher
2024-03-15 21:55:00 - 2024-03-15 22:29:26
Hakan Fidan: Yoğun diplomatik çabalarımız İsrail'in savaş suçlarını durdurmadı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’da düzenlenen 11. Küresel Bakü Forumu’nda konuştu.

Bakan Fidan'ın gündeminde katil İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik insanlık suçları vardı.

Arap Birliği ile birlikte Türkiye'nin Gazze için çabalarına dikkat çeken Bakan Fidan, “Yedi ülke olarak bize Filistin’de devam eden trajediye müdahale etme için İslam dünyası adına hareket etme görevi verildi. Grubun çabaları ve uluslararası toplumun ezici üstünlüğü sayesinde Filistin'de süregelen trajedi, artık iki devletli çözüm kapsamında çözülmeli, derhal ateşkes ilan edilmeli ve engelsiz olarak insani yardım sağlanmalı." dedi.

Bakan Fidan, siyonistlerin hiçbir çağrıya karşılık vermediğini belirterek, "Yoğun diplomatik çabalarımız İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını durdurmadı” ifadelerini kullandı.

Gazze'de 31 bini aşkın sivilin şehit olduğunu hatırlatan Hakan Fidan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunların çoğu kadın, çocuk ve yaşlı. Gazze artık yerle bir olmuş durumda ve yaşanmaz bir halde. Bu nedenle Filistinlilerin katlanmak zorunda kaldığı fedakarlıkları ve anlatılamaz acıları söylemek bizim görevimizdir. 1967 öncesi sınırlara ve geçmişte tam teşekküllü Filistin devletine dayalı iki aşamalı çözümü hayata geçirene kadar bu mümkün olmayacak. İsrail'in iki devletli bölgeye yönelik taahhüt eksikliği nedeniyle nihai bir çözüme ulaşmak mümkün olmadı. Bu doğrultudaki önerimiz bölgesel ve uluslararası muhataplarımız tarafından olumlu karşılandı. Türkiye bu konuda bu sorumluluğu almaya hazır olacaktır”
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