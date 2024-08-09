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Medya Hakan Fidan vurdu, gol oldu! Bakan Bey, resmen yerlerinden hoplattı
Medya

Hakan Fidan vurdu, gol oldu! Bakan Bey, resmen yerlerinden hoplattı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 14:55:00 -
Hakan Fidan vurdu, gol oldu! Bakan Bey, resmen yerlerinden hoplattı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İsrail’e yönelik eleştirilerine CHP Milletvekili Namık Tan’ın tepkisini eleştirdi. Selvi, Namık Tan’ın daha önce de “Mavi Vatan”a "masal" diyerek Yunanlıların alkışlarını aldığını belirtti. Tan’ın İsrail ve ABD tezlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade eden Selvi, CHP’nin bu konuda Namık Tan gibi düşünüp düşünmediğini sorguladı. Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İsrail’e yönelik eleştirilerine CHP Milletvekili Namık Tan’ın tepkisini eleştirdi. Selvi, Namık Tan’ın daha önce de “Mavi Vatan”a "masal" diyerek Yunanlıların alkışlarını aldığını belirtti. Tan’ın İsrail ve ABD tezlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade eden Selvi, CHP’nin bu konuda Namık Tan gibi düşünüp düşünmediğini sorguladı. Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in katliamlarına tepki gösterip, “Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değil” dedi. Hakan Fidan’ın bu sözlerine tepki nereden geldi? İsrail’den mi? ABD’den mi? Hayır.

‘MAVİ VATAN’A MASAL DEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’dan geldi. Namık Tan daha önce de ‘Mavi Vatan masalı’ diyerek Yunanlıların alkışlarını almıştı. Bu çıkışıyla da Gazze’de binlerce Filistinliyi katleden Netanyahu tarafından alkışlanmayı hak etti.
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IRAK-SURİYE TEZKERESİNE KARŞI ÇIKTI

Kılıçdaroğlu döneminde CHP, Irak-Suriye tezkeresine HDP ile birlikte hayır oyu verdiğinde de kürsüde tezkereye karşı konuşma yapan Namık Tan’dı.

Daha önce İsrail ve ABD Büyükelçiliği yapan Namık Tan’ın, Amerikan ve İsrail tezlerine bu kadar sıkı sıkıya bağlı olması karşısında insan, ‘Acaba Tel Aviv ve Washington’da Türkiye Büyükelçisi miydi yoksa onların içimizdeki temsilcisi miydi’ diye düşünmeden edemiyor.

NETANYAHU’YU ALKIŞLAR MIYDI?

Netanyahu, Amerikan Kongresinde konuşurken Namık Tan da orada olsaydı ayakta alkışlar mıydı acaba?

Hakan Fidan, İsrail’e vururken ses neden Namık Tan’dan çıkıyor? CHP bu konuda Namık Tan gibi mi düşünüyor?"

 

 

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