Hakan Fidan tabuları yıktı! Kaşgar ve Urumçi için “kadim Müslüman Türk yurdu” dedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Doğu Türkistan ziyaretinde Türk çocuklarıyla muhabbeti pek çok algıyı yok etti. Fidan’ın Çinli yöneticilerin önünde Kaşgar ve Urumçi için kadim Müslüman Türk yurdu demesi şu ana kadar ki tüm tabuları yıktı.

Çin'in özerkliğini kabul ettiği bu bölgede pazarda Türk esnafıyla sohbet etti. Pek çok Çin vatandaşı Uygur'un Çince bilmediği, Türkçe konuştukları görüldü.

Çok sayıda cami ve türbeyi ziyaret ederek "kapalı durumda olmadıklarını" gösterdi.



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Gazeteci Murat Özel;

“Son nefesimize kadar Doğu Türkistan'da mavi gök bayrağın dalgalanmasını talep etmeye devam edelim. Fakat bu mücadeleyi Amerikan çıkarları için yalanlarla kirletenlere de fırsat vermeyelim.” Dedi.