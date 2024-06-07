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Gündem Hakan Fidan tabuları yıktı! Kaşgar ve Urumçi için “kadim Müslüman Türk yurdu” dedi
Gündem

Hakan Fidan tabuları yıktı! Kaşgar ve Urumçi için “kadim Müslüman Türk yurdu” dedi

Yeniakit Publisher
2024-06-07 10:45:00 -

Hakan Fidan, Kaşgar şehrindeki tarihi mekanlardan Yusuf Has Hacib Türbesi, Iydgâh Camii’ni ve çarşıyı ziyaret etti. Bakan Fidan ayrıca Çin Komünist Partisi’nin Bölge Sekreteri Ma Xingrui ve Vali Erkin Tuniyaz’ın önünde Kaşgar ve Urumçi için “kadim Müslüman Türk yurdu” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Doğu Türkistan ziyaretinde Türk çocuklarıyla muhabbeti pek çok algıyı yok etti. Fidan’ın Çinli yöneticilerin önünde Kaşgar ve Urumçi için kadim Müslüman Türk yurdu demesi şu ana kadar ki tüm tabuları yıktı.

Çin'in özerkliğini kabul ettiği bu bölgede pazarda Türk esnafıyla sohbet etti. Pek çok Çin vatandaşı Uygur'un Çince bilmediği, Türkçe konuştukları görüldü.

Çok sayıda cami ve türbeyi ziyaret ederek "kapalı durumda olmadıklarını" gösterdi.


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Gazeteci Murat Özel;

“Son nefesimize kadar Doğu Türkistan'da mavi gök bayrağın dalgalanmasını talep etmeye devam edelim. Fakat bu mücadeleyi Amerikan çıkarları için yalanlarla kirletenlere de fırsat vermeyelim.” Dedi.

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