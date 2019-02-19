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Hakan Elçi: “İran büyük bir pazardır”

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Van İl Başkanı Hakan Elçi, İran’ın büyük bir pazar olduğunu belirterek, tamamlanan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın Van’ın ticaretine ve istihdamına çok büyük katkı sunacağını söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 18:23
Hakan Elçi: “İran büyük bir pazardır”

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Van İl Başkanı Hakan Elçi, İran’ın büyük bir pazar olduğunu belirterek, tamamlanan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın Van’ın ticaretine ve istihdamına çok büyük katkı sunacağını söyledi.


İran ile en uzun sınır hattına sahip Van’da yaklaşık 2 yıl önce temeli atılan ve proje maliyeti 100 milyon TL olan Kapıköy Gümrük Kapısı, geçiş hizmeti vermeye başladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Elçi, Van’ın ekonomisine büyük bir katkı sunacağına inandıkları Kapıköy Gümrük Kapısı’nın hayırlara vesile olmasını diledi. Elçi, “Kapının modern bir kapı haline gelmesini sağlayan ve katkı sunan tüm siyasilere, bürokratlara ve sivil toplum örgütü temsilcilerine üyelerimiz, yönetim kurulumuz ve şahsım adına teşekkür ederim. İlimize gerek ihracat ve gerekse de turizm açısından büyük bir katkı sunacaktır. Sorun sadece İran tarafında bitirilmeyen 12-13 kilometrelik yol sorunudur. İran bu yolu günümüz standartlarına uygun bir duruma getirirse, asıl o zaman kapıdan tam anlamıyla yararlanmış olacağız. Yol sorununun bitmesi ile sadece İran’a değil, bu bizi Türki cumhuriyetlere de bağlayacak ve çok daha yaklaştırarak ticaret hacmimize katkısı olacaktır. Kapıköy Gümrük Kapımız, birinci sınıf gümrük kapısıdır. İran İslam Cumhuriyeti, en azında Gürbulak Gümrük Kapısında yaptıkları gibi modern bir binayı sınırımızda yapmaları halinde kapıdan ziyadesiyle faydasını göreceğiz. Bundan sonra yapılması gereken şey; ilimiz siyasilerinin, bürokratlarının ve sivil toplum örgütü temsilcilileri olarak bizlerin her platformda İran nezdinde gerek yol gerekse de sınırda yapacakları gümrük binalarının bir an evvel başlatılarak bitirilmesi yönünde kulis çalışmaları yapmasıdır. İlimiz ticaretine ve istihdamına çok büyük bir katkı sunacağına olan inancımız tamdır. İran yanı başımızda büyük bir pazardır. Aynı dini paylaştığımız ve yıllardır iyi komşuluk ilişkileri içerisinde olduğumuz bu ülke ile yapılacak olan her türlü ihracat ve ithalat, ilimizin kalkınmasına fayda sağlayacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:23
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