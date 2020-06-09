  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakan Çavuşoğlu’ndan Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’e "hayırlı olsun" ziyareti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 21:53:21 -
Hakan Çavuşoğlu’ndan Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’e "hayırlı olsun" ziyareti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, beraberindeki Alt Komisyon Başkanları AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile birlikte Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" temennisinde bulundu. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada “Şûrâ-yı Devlet” adıyla 1868 yılında kurulan Danıştay’ın Türkiye’nin, demokratik hukuk devleti vasfının korunmasında ve yargı sisteminin işleyişinde etkin bir kurum olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bu vizyon ve idealler doğrultusunda yürütülecek çalışmalar için Danıştay Başkanı Yiğit’e ve üyelerine muvaffakıyetler diledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de, Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve Alt Komisyon Başkanları Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Atay Uslu’ya teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı