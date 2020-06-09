Hakan Çavuşoğlu’ndan Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’e "hayırlı olsun" ziyareti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, beraberindeki Alt Komisyon Başkanları AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile birlikte Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" temennisinde bulundu. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada “Şûrâ-yı Devlet” adıyla 1868 yılında kurulan Danıştay’ın Türkiye’nin, demokratik hukuk devleti vasfının korunmasında ve yargı sisteminin işleyişinde etkin bir kurum olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bu vizyon ve idealler doğrultusunda yürütülecek çalışmalar için Danıştay Başkanı Yiğit’e ve üyelerine muvaffakıyetler diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de, Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve Alt Komisyon Başkanları Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Atay Uslu’ya teşekkür etti.