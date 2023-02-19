Hakan Çalhanoğlu'nun yüzünü böyle güldürdü! İmzayı atıyor: Inter yönetiminden o sözleşme açıklaması!

İtalya'da Inter forması giyen başarılı oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için kulüp CEO'su Giuseppe Marotta açıklamalarda bulundu. İtalya dışına transfer olma ihtimali sürekli gündemde olan yıldız isim için Inter kulübü çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano Twitter'dan duyurduğu haberde, Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için uğraştığını belirtti. Kulüp CEO'su Giuseppe Marotta'nın, "Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz. Menajerleriyle görüşme halindeyiz, onunla ve daha fazla oyuncuyla temaslarımız devam edecek" ifadelerini paylaşan Romano, "Çalhanoğlu ile müzakereler ilerliyor" diyerek haberi duyurdu.

İtalyan kaynakların haberine göre Hakan Çalhanoğlu, sürekli olarak forma giydiği Inter'de kalmak istiyor. Akşam’a göre; takımın teknik direktörü Simone Inzaghi ile çok iyi anlaşan ve sürekli olarak ilk 11'de süre alan Milli futbolcu, yeni bir maceraya başlamaya niyetli değil. 29 yaşındaki başarılı orta saha, bu sezon daha şimdiden 22'si Serie A olmak üzere 30 maçta forma giyerken, 3 gol ve 6 asiste imza attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarda süre alan, ligde ise 23 maçta sadece 1 maçı sakatlığı sebebiyle kaçıran Hakan, her maçta süre almayı başardı. Milan'dan transfer olduğu Inter'de şimdiye kadar 76 maça çıkan oyuncu, 11 gol 19 asist istatistiğine ulaştı.