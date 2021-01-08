Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme görüşmelerinde flaş gelişme

Spor Arena Dış Haber- Milan'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, gelecek hafta Milano'ya giderek yönetimle bir kez daha masaya oturacak. Sky Sports'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu cephesi ile Milan'ın teklifi arasında büyük bir fark var. Hakan Çalhanoğlu yıllık 7 milyon Euro'dan yeni sözleşme isterken Milan'ın masadaki teklifi yıllık 3,5 milyon Euro.

Manchester Unıted ilgileniyor

Daha önce çıkan haberlerde 26 yaşındaki milli futbolcu ile Premier Lig devi Manchester United'ın ilgilendiği belirtilmişti.

Bu sezon Milan formasıyla 22 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 6 gol atıp 9 da asist yaptı.