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Spor

Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi

Yeniakit Publisher
2020-06-28 20:31:54 -
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Milan, sahasında Roma’yı 2-0 yendi.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı iki takım açısından dengeli geçti ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıda ev sahibi takım, 76. dakikada Ante Rebic, 89. dakikada da penaltıdan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçip, müsabakayı da bu skorla galip tamamladı.

Milan, puanını 42'ye yükseltti ve 7. basamakta yer aldı. Bu sezon 6. yenilgisini yaşayan Roma ise 48 puanla 5. sırada kaldı.

Roma kadrosunda yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde olmasına karşın bu maçta görev almadı.

Serie A'da 28. hafta, bugün oynanacak 5 maçla tamamlanacak.


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