Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye açıklaması

İtalya Serie A'da Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray açıklaması geldi.

A Milli Takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları için Hakan, "Önümüzdeki maçlar bizim için çok önemli. Bu elemelere iyi başlamak istiyoruz. Uluslar Ligi'ndeki performansımızı unutup bu turnuvaya odaklanmak istiyoruz. Çok istekliyiz." şeklinde konuştu.

"Aslan dövmesi yaptırdı"

Koluna yaptırdığı aslan dövmesi hakkında Hakan Çalhanoğlu, "Her zaman bunu dile getiriyorum. Aslan dövmesini yaptırmamın sebebi hem çok sevdiğim hayvan hem de Galatasaraylıyım. İleride olur mu olmaz mı bilmiyorum ama inşallah olur, neden olmasın?" dedi.