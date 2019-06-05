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Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalacağını ve Galatasaray söylentilerinin doğru olmadığını açıkladı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 18:25
Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!

Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalacağını ve Galatasaray söylentilerinin doğru olmadığını açıkladı.

Kariyerini Serie A'nın devlerinden Milan'da sürdürmekte olan Hakan Çalhanoğlu geleceğine dair açıklamalar yaptı. Adı Galatasaray'la anılan Hakan transfer söylentilerine açıklık getirdi.

TRT Spor'a konuşan milli futbolcu Milan'dan ayrılacak mısın sorusuna, "Gelecek sezon da Milan'da kalacağım" yanıtını verdi.

İtalyan ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan bu sezon Milan ile çıktığı 46 maçta 4 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 18:25
  1. Hakan Çalhanoğlu
  2. Milan
  3. Galatasaray
  4. Serie A
  5. TRT Spor

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