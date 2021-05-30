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Spor Hakan Çalhanoğlu'na dev talip
Spor

Hakan Çalhanoğlu'na dev talip

İtalya Seri A'da Milan ile yollarını ayırmaya hazırlanan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Juventus yolunda. Siyah beyazlıların yeni hocası Maximiliano Alegri'nin raporunda yıldız oyuncuyu ısrarla istediği İtalyan basınınca iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 20:11:00 -
Hakan Çalhanoğlu'na dev talip

İtalya Serie A'da Milan'dan ayrılmaya hazırlanan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgilenen Juventus yıldız oyuncuyla anlaşmaya çok yakın.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, 27 yaşındaki milli futbolcumuz önümüzdeki sezon Juventus forması giyebilir. Haberde siyah beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Maximiliano Alegri'nin Hakan'a yeşil ışık yaktığı öne sürüldü. İtalyan teknik adamın Juventus yönetimine yıldız futbolcuyu beğendiğini, bonservisi elinde olduğu için ekonomik bir fırsat olarak gördüğünü ve takımın gücüne güç katacağını ilettiği öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu, kırmızı siyahlılarla geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan milli yıldızımız 9 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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