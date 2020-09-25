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Spor Hakan Çalhanoğlu Milan'ı sırtladı
Spor

Hakan Çalhanoğlu Milan'ı sırtladı

Milan UEFA Avrupa Ligi 3. Turu'nda sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-2 mağlup etmeyi başardı. Futbolcumuz hakan Çalhanoğlu maçta 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 00:13:00 -
Hakan Çalhanoğlu Milan'ı sırtladı

İtalya Serie A ekibi Milan, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu mücadelesinde sahasında Norveç'in Bodo Glimt ekibiyle karşılaştı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olan maçı Milan 3-2 kazanarak turu atladı.

Maçta dakikalar 15'i gösterdiğinde Junker'in golüyle Bodo Glimt öne geçerken sadece 1 dakika sonra Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maçta eşitliği getiren golü atmayı başardı. 32. dakikada Colombo bu kez Milan'ı öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 Milan üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıda Hakan Çalhanoğlu 50. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak farkı ikiye yükseltti. Dakika 55'te konuk ekip Hauge ile farkı bire indirdirmeyi başardı. Böylece Milan turu atlamayı başardı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 2 golle maçın yıldızı oldu.

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