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Spor Hakan Çalhanoğlu kararını verdi
Spor

Hakan Çalhanoğlu kararını verdi

Manchester United'a gitmesi beklenen Hakan Çalhanoğlu'nun, önceliği Milan'a vereceği ve yeni bir sözleşme için yönetimle mutabık kaldıkları öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 10:36:00 -
Hakan Çalhanoğlu kararını verdi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun, uzun bir süredir İngiliz devi Manchester United'a gideceği konuşuluyordu.

Ancak İtalyan basının yer alan haberlere göre, 27 yaşındaki futbolcunun, Kırmızı-Siyahlılar ile yeni sözleşme konusunda anlaştığı belirtildi.

Bu doğrultuda sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız orta saha oyuncusunun, ilk tercihi Milan olacak.

Bu sezon 30 maça çıkan Hakan, 6 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti.

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