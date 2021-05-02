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Spor Hakan Çalhanoğlu gol attı, Milan kazandı
Spor

Hakan Çalhanoğlu gol attı, Milan kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Milan, konuk ettiği Benevento'yu 2-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 09:19:00 -
Hakan Çalhanoğlu gol attı, Milan kazandı

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada ligin iddialı takımlarından Milan ile kümede kalma mücadelesi veren Benevento karşılaştı.

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 6. dakikada organize gelişen hücumda Milan'ı 1-0 öne geçiren golü attı.

Ev sahibi takım, bu golle ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarının 60. dakikasında Milan, Theo Hernandez ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Milan, kalan dakikalarda farkı açmak için yüklense de başka gol olmadı. Milli futbolcu Çalhanoğlu, 86. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Milan, Benevento'yu 2-0 yenerek puanını 69’a yükseltti ve maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yerleşti. Ligde bu maçtan önceki 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan ve zirveden uzaklaşan Milan, galibiyet hasretine de son verdi. Milan, lider Inter'in 13 puan gerisinde bulunuyor.

Ligde 31 puanla 18. sırada bulunan Benevento ise bu sezonki 17. yenilgisini Milan’dan aldı.

 

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