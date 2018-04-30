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Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı

Serie A'nın 35. haftasında Milan, milli oyuncu Çalhanoğlu'nun fileleri havalandırdığı maçta deplasmanda Bologna'yı 2-1 yendi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:14
Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında Milan, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Bologna'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Milan, deplasmanda Bologna ile karşılaştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 34. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 45+1. dakikada Giacomo Bonaventura'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ev sahibi takım adına 74. dakikada Sebastian De Maio'nun attığı gol puan için yeterli olmadı ve Milan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Milan, puanını 57'ye yükseltti. Bologna ise 39 puanda kaldı.

 

Karşılaşmada Udinese'nin gollerini 13. dakikada Silvan Widmer ile 78 ve 79'da Kevin Lasagna kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise 23. dakikada Nicolas Viola, 76. dakikada penaltıdan Massimo Coda ve 90'da Bacary Sagna'dan geldi.

Bu sonuçla kümede kalma mücadelesi veren Udinese puanını 34, alt lige düşmesi daha önce kesinleşen Benevento ise 18 yaptı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 09:14
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