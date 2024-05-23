Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste...

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp'in derbi galibiyetini kutlama ve taraftarların dayanışmasını sağlama amacıyla verdiği yemeğe katıldı.

"3 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLURUZ"

Yıldırım'ın katıldığını duyan taraftarlar, mekana akın etti. Dünyaca ünlü futbolcuların Fenerbahçe'ye transferinde büyük pay sahibi olan Hakan Bilal Kutlualp, "İddiam şu ki Aziz Yıldırım, bu takımı 3 yıl üst üste şampiyon yapar, inşallah önce bu sene şampiyon olalım" dedi. O sırada konuşmayı dinleyen eski yöneticiler Mahmut Uslu ve İlhan Ekşioğlu da açıklamayı destekledi. Akşam gazetesinden Ömer Özarslan'ın haberine göre; Alex, Anelka, Appiah, Hooijdonk gibi yıldız futbolcuları Fenerbahçe'ye getiren Hakan Bilal Kutlualp, Aziz Yıldırım'ın seçilmesiyle güzel bir sayfanın açılacağını vurguladı. Kutlualp, "Anelka'ları unutun, daha iyileri gelir. Yıldırım'la 3 sene üst üste şampiyon oluruz" dedi."

ALEX, ANELKA ARTIK BUNLAR GERİDE KALDI, DAHA İYİLERİ GELECEK

"Bazı eski futbolcular, yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri, Fenerbahçeli sanatçıların da bulunduğu ortamda, eski başkan Aziz Yıldırım'a karşı pişmanlığını ifade eden çok kişi oldu. Mevcut başkan Ali Koç dönemindeki 6 yıllık başarısızlık nedeniyle yaptıkları seçimden dolayı üzüntülü olduğunu söyleyen üyeler, aileleriyle birlikte Aziz Yıldırım'a mutlaka destek vereceklerini vurguladı. Organizasyonu düzenleyen efsane yönetici Hakan Bilal Kutlualp, sorulara, "Bu seçimin bu seneki şampiyon olma durumuyla hiçbir ilgisi yok. 6 yıllık başarısız bir tablo var. Kim seçimi şampiyonluktan önde tutuyorsa o Fenerbahçeli değildir. Aziz Başkan adaylığını açıklayıp 'Derbiyi alırız' dedikten sonra bir hava geldi. Ben de kazanacağız dedim. Derbiyi kazandık, kutlayalım ve Fenerbahçeliler bir araya gelsin istedik. Alex, Anelka transferlerini soruyorlar hep. Artık bunlar geride kaldı. Artık daha iyileri gelir. İddiam şu ki Aziz Yıldırım'la 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşarız" şeklinde yanıt verdi.