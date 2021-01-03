Hakan Bayrakçı kimdir? CHP’nin anketçisi olarak bilinen Hakan Bayrakçı nerelidir?

CHP’nin anketçisi olarak bilinen SONAR’ın sahibi Hakan Bayrakçı, katıldığı bir televizyon programında ne yaparlarsa yapsınlar CHP’nin din, diyanet, başörtüsü düşmanlığının değişmeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hakan Bayrakçı, başörtülü bir Cumhurbaşkanına karşı olduğunu, söyleyecek kadar hadsizleşen Bayrakçı, “Türkiye’nin dünyadaki diğer uluslara karşı biz medeniyiz, çağdaşız, sizin kadar iyiyiz. İmajı için uğraştığım için söylüyorum.” diyerek aslında CHP zihniyetinin karanlık fikirlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Peki kim bu Hakan Bayrakçı?

Hakan Bayrakçı kimdir?

Hakan Bayrakçı, 1960 yılında İstanbul’da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Saint Benoit ve Saint Michel Fransız kolejlerinde gördü. Yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı.

Hakan Bayrakçı, 1988 yılında SONAR Araştırma Şirketi'ni kurdu ve başkanlığını yapmaya başladı. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi liderlere profesyonel olarak danışmanlık yaptı. Meslek hayatı süresince, 140 Belediye Başkanı, 40 Bakan, 14 Parti Genel Başkanı ve 7 Başbakana'a da profesyonel olarak danışmanlık hizmeti verdi. Bayrakçı, çeşitli televizyon programlarında konuk yorumcu olarak canlı yayınlara katılmaya devam etmekte. Bayrakçı ayrıca TRT1'de, 2003 ve 2006 yılları arasında tarih programı sundu. Fransızca ve İngilizce bilen Bayrakçı, meslek hayatında çeşitli ülkelerin Büyük Elçiliklerine danışmanlıklarda da bulunmuştur. Mesut Bleda Bayrakçı isminde bir oğlu olan Hakan Bayrakçı, İstanbul'da yaşamaktadır.