Hakan Bayrakçı, İstanbul'daki son anketi paylaştı: Yarış kafa kafaya gidiyor

SONAR Araştırma Başkanı Bayrakçı, İstanbul'da Kurum ile İmamoğlu'na desteğin kafa kafaya olduğunu söyledi. Bayrakçı, CHP'deki son gelişmeler yüzünden koyu CHP'lilerin sadece iç çektiğini belirtti. Etimesgut anketi ise dikkat çekti.

Yerel seçimler yaklaşırken yapılan anketler de paylaşılmaya devam ediyor.

CNN Türk yayınında konuşan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul'daki son durumu paylaştı.

"CHP'li sadece iç çekiyor"

Bir iki ay önce, iki aday arasında 12-13 puanlık fark olduğunu kaydeden Bayrakçı, "Buna 20 gün sonra yapılacak anketten sonra net cevap verebiliriz. CHP 1 aydır o kadar karıştı ki, evet koyu CHP'li sadece iç çekiyor. Bir 4/5 puan var ki, bu çok tedirgin ediyor. Mesela başa baş ilçeleri vardı, Üsküdar, Tuzla, Sancaktepe gibi, bu ilçelerde çok farklı sonuçlar çıktı" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu'na destek yüzde 41

Bayrakçı ayrıca, son anketlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğin yüzde 41 çıktığını söyledi.

İlçelerdeki icraatlar ve adaylara bakarak oy verildiğini kaydeden Bayrakçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kafa kafaya alınmış ilçelerde 20 puan fark olanlar var. Kağıthane'de 35 puan fark var. Üsküdar'da 20 puan, Sancaktepe'de 14/15 puan fark var.

Bürokrat ağırlıklı ve hizmet ağırlıklı konuşmaları beğeniliyor Kurum'un.

Siyasete fazla girmiyor Kurum ve bu çok iyi bir şey.

Deprem, yıkım ile özdeşleşmiş bir yapısı var. İstanbul deprem beklentisi içerisinde. Gerilimi tırmandırmıyor Kurum."

İstanbul'da dağılan ittifaka da değinen Bayrakçı, Memleket Partisi'nin İstanbul'da en az yüzde 1,5-2 arasında oy almasını beklediğini kaydetti. Bayrakçı ayrıca, "CHP, DEM'in İstanbul'da aday çıkarmasını pek umursamıyor gibi. CHP Lideri Özel'in açıklamaları da öyle gösteriyor" dedi.

"Etimesgut'ta anketler görüyorum kafa kafaya"

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP'nin Etimesgut'ta aday gösterdiği Erdal Beşikçioğlu'nun 9 puan gerisinde olduğunu söyledi. CHP yönetiminin iddialı çıkışlarını eleştiren Bayrakçı, "Etimesgut'ta anketler görüyorum kafa kafaya diye. Benim anketimde mevcut belediye başkanı 9 puan önde. 1 Nisan'da göreceğiz. Cumhurbaşkanlığında da göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: CNN Türk