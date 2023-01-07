Hakan Bayrakçı Davutoğlu'nu yerden yere vurdu! 'Sen yüzde birsin, bir, bir, bir'

Yeniakit.com.tr

Halk TV canlı yayınında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Devlet yönetiminde 6 liderin de imza yetkisi olacak" dedi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan SONAR Araştırma şirketi Hakan Bayrakçı, Davutoğlu'nu yerden yere vurdu.

Bayrakçı, Davutoğlu'nun açıkladığı "Devlet yönetiminde 6 liderin de imza yetkisi olacak" kararının Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener tarafından yakın zamanda düzeltileceğini söyledi.

Üstüne basa basa Ahmet Davutoğlu'nun oy oranının yüzde bir olduğunu söyleyen Bayrakçı, "Sen yüzde elli oyu alan Cumhurbaşkanı'nın yanında yüzde bir oyla nasıl karar yetkisi alacaksın?" diye sordu.

Davutoğlu'nun eleştirilere, "Ben başbakanlık yaptım" şeklinde karşılık verebileceğini belirten Bayrakçı, "Sen başbakanlığı Erdoğan sayesinde, AK Parti sayesinde yaptın. AK Parti yüzde kırktı. Sen bugün yüzde birsin, bir, bir, bir." ifadesini kullandı.

Bayrakçı sözlerine 30 araştırma şirketinin otuzunda da Ahmet Davutoğlu'nun oy oranının yüzde bir çıktığını söyledi.