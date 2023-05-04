Hakan Bayrakçı canlı yayında 14 Mayıs anketini açıkladı! Seçim 1. turda bitiyor mu?

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı'nın açıklamaları şöyle:

"2 partide biraz yoğunlaşma oldu. AK Parti ve CHP'ye bir yöneliş oldu. AK Parti 40'ın ya altı ya da üstü civarına geldi. CHP de 30'un biraz üstü yada altına geldi. MHP dendiği kadar az oy almayacak. Yeniden Refah'ın da 2'ye kadar katkısı var.

DSP'de bazıları çok eleştirdi ama 400-500 bine yakın oy ki bu da yüzde 1'e tekabül eder. Cumhur İttifakı ile ilgili barıştırdı diyebilirim.

Millet İttifakı'nda durum CHP'de oy artışı var adayın Kılıçdaroğlu olmasından dolayı. DEVA'nın 1 puan, Gelecek'in daha az bir katkısı var Saadet ile birlikte 3 puan bir katkı oluyor. Ankara 1. bölgede adaylar nedeniyle sıkıntı çekecek ama Erzincan'da Sarıgül sebebiyle vekil çıkaracaklar. İyi Parti iyi bir çıkıştaydı ve duraksamaya geçti. Kendi ölçülerinde gücünü koruyor.

SONAR'ın tespiti bu. Sinan Oğan yükseldi. Eğer seçmende 2'li polarizasyon olmasaydı Muharrem İnce 8-9'dan aşağı olmazdı. Bizim rakamlarımız 1, 1,5 olarak aşağı ve yukarı da oynayabilir. Ben bu rakamlara kefilim. Aksini söyleyen herkesle de hesaplaşmaya hazırım. İstatistikte bir kural vardır. Az rakamlar daha az, çok rakamlar daha çok çıkar. Dün bile anketi yapıldı bunun. 42 ilde yapıldı. Burada anketörümüzü anketi yaparken dinleyebiliyoruz. Hepsini canlı da dinledim.

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Yurt dışı oylarının etkisi

Yurt dışı oyları yüzde 0,6 boyutunda Erdoğan lehine bir avantaj getirebilir. Tabi yurt dışı oylarında bir değişim yoksa. Yurt dışı Kemal Bey'e artı vermez. Bu ankete göre Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanması mümkün değil. Muharrem İnce'yi 31 demiştim 31 aldı ve tam bilmiştim.

Seçim ikinci tura gelirse ne olur?

Her seçim kendi ölçüleri içinde yeniden kuruluyor. Erdoğan en güçlü zamanında yüzde 52 almış. Nasıl bu ortamda alacak denirse, her seçim kendi kuralları içinde yeniden oluşuyor. Kemal Bey'in adaylığı bu seçimi muhalefet için zora sokmuştur."