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Hakan Atilla kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakan Atilla son dakika tahliye

ABD’nin İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 32 ay hapis cezası alan Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tutukluluk süreci bugün bitiyor. Gezi amaçlı gittiği ABD’nin New York kentinde Mart 2017’de gözaltına alınıp, dört hafta devam eden duruşmaların ardından 3 Ocak 2018’de ABD’nin İran yaptırımlarını ihlale yardımdan dolayı suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılan Mehmet Hakan Atilla, 15 yıl yargılandığı davadan 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakan Atilla tahliye olacak. Peki Hakan Atilla kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakan Atilla neden tutuklandı?

19 Temmuz 2019 Cuma 11:11
Hakan Atilla kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakan Atilla son dakika tahliye

ABD’nin İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 32 ay hapis cezası alan Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tutukluluk süreci bugün bitiyor. Gezi amaçlı gittiği ABD’nin New York kentinde Mart 2017’de gözaltına alınıp, dört hafta devam eden duruşmaların ardından 3 Ocak 2018’de ABD’nin İran yaptırımlarını ihlale yardımdan dolayı suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılan Mehmet Hakan Atilla, 15 yıl yargılandığı davadan 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakan Atilla tahliye olacak. Peki Hakan Atilla kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakan Atilla neden tutuklandı?

Hakan Atilla kimdir?

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankaclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı. Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Hakan Atilla neden ABD'de tutuklandı?

Gezi amaçlı gittiği ABD’nin New York kentinde Mart 2017’de gözaltına alınıp, dört hafta devam eden duruşmaların ardından 3 Ocak 2018’de ABD’nin İran yaptırımlarını ihlale yardımdan dolayı suçlu bulunarak 32 ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet Hakan Atilla, 15 yıl yargılandığı davadan 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. Atilla’nın 14 ay yattığı süre de bu cezasından düşmüştü. New York Güney Bölgesi başsavcılığı, Atilla ile ilgili 105 sene altı ay ve 50 bin ile 500 bin dolar arasında para cezası talebinde bulunmuştu. Savcılık tarafından Berman’a gönderilen dilekçede, cezaların ‘ABD’yi aldatma suçuna iştirak’, ‘ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek’, ‘ABD bankalarını dolandırmaya iştirak’, ‘kara para aklama suçuna iştirak’ ve ‘ABD bankalarını dolandırmak’tan verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:11
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