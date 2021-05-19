2007 yılında beyninde bulunan kitle sebebiyle ameliyat olan Hakan Altun kısa bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Altun'un sağlık durumu ise merak ediliyor. Konu hakkında açıklama geldi.

Hakan Altun’un sağlık durumu nasıl?

Bir süredir evinde istirahat eden Hakan Altun, rutin kontroller için hastaneye gitti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Altun, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Altun, Rutin kontrolüme geldim. Herhangi bir sıkıntı yok. Kendimi iyi hissediyorum. Doktorlar biraz daha dinlenmemi istiyor. Bir süre daha buradayım. Önümüzdeki hafta Bodrum'a gideceğim" diye konuştu.