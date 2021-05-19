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Medya Hakan Altun’un sağlık durumu nasıl?
Medya

Hakan Altun’un sağlık durumu nasıl?

Hakan Altun taburcu oldu mu? Geçtiğimiz ay rahatsızlanan ve yoğun bakımda tedavi gören Hakan Altun’un sağlık durumu merak ediliyor. Hakan Altun nasıl oldu?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 09:01:00 -
Hakan Altun’un sağlık durumu nasıl?

2007 yılında beyninde bulunan kitle sebebiyle ameliyat olan Hakan Altun kısa bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Altun'un sağlık durumu ise merak ediliyor. Konu hakkında açıklama geldi.

Hakan Altun’un sağlık durumu nasıl?

Bir süredir evinde istirahat eden Hakan Altun, rutin kontroller için hastaneye gitti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Altun, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Altun, Rutin kontrolüme geldim. Herhangi bir sıkıntı yok. Kendimi iyi hissediyorum. Doktorlar biraz daha dinlenmemi istiyor. Bir süre daha buradayım. Önümüzdeki hafta Bodrum'a gideceğim" diye konuştu.

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