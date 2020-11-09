Ahmet Davutoğlu'nun Genel başkanlığı'nı yaptığı Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan gazeteci Hakan Albayrak, partide görev almama kararı verdi.

Hakan Albayrak Gelecek Partisi'nden ayrıldı

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin A takımında yer alan gazeteci-yazar Hakan Albayrak, partide görev almayacağını açıkladı. Albayrak "Baktım yapamıyorum, aktif siyasetten erken emekliliğimi isteyip asıl saham olan matbuata döndüm." dedi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir habere yanıt veren Albayrak, "Davutoğlu Hoca'yla aramızdaki bağın resmi sıfatlara ihtiyaç duymadığını da belirtmek isterim." diye konuştu.

Hakan Albayrak kimdir?

1968 yılında doğdu. Orta öğrenimini Türkiye'de tamamladı. Farklı periyodlarla Milli Gazete, Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinde yazar olarak görev yapan Albayrak; 1983 yılında Halka Işık dergisini, 1989'da da Nihat Genç'le birlikte Çete dergisini çıkardı.

İhlas Haber Ajansı bünyesinde Gazze ve Kudüs'te bulundu. 1994 yılında insani yardım amaçlı gittiği Bosna-Hersek'te İHH Saraybosna temsilcisi oldu.

Yazılarında kimi zaman Werner Hugo mahlasını kullanan Albayrak, daha sonra da Gökhan Özcan'la birlikte editörlüğünü üstlendiği Gerçek Hayat dergisini kurdu. 2000 yılında Milli Gazete'de yayınlanan bir makalesi nedeniyle, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefetten, 2003 yılında 15 ay hapis cezası aldı.

Ceza İnfaz Yasası kapsamında cezası 1/3 oranına indirildi ve 6 ay Kalecik Cezaevi'nde kalarak mahkûmiyetini tamamladı. 2012 yılının sonlarında Adem Özköse, Saim Tut ve Eyüp Gökhan Özekin ile beraber yayınladığı bir manifestoyla haftalık Sancaktar dergisinin kuruluşunu ilan etti. 2014 yılı itibariyle dergi kapanmıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Hakan Albayrak, eşi Emira ve çocukları Ayşe ve Fatma ile Ankara'da ikamet etmektedir.