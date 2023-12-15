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Gündem HAK İŞ'ten Kocaeli'de düzenlenecek Filistin mitingine davet!
Gündem

HAK İŞ'ten Kocaeli'de düzenlenecek Filistin mitingine davet!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 18:09:00 - 2023-12-15 18:20:50
HAK İŞ'ten Kocaeli'de düzenlenecek Filistin mitingine davet!

HAK İŞ üyeleri Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında devam eden İsrail zulmüne karşı Kocaeli'de bir araya gelecek.

HAK İŞ / HİZMET İŞ Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, yaptığı basın açıklamasında yarın Kocaeli’de düzenlenecek Filistin’e destek yürüyüşüne davette bulundu.

Açıklamasında, İsrail’in Gazze’ye yönelik acımasız saldırılarında 18 bin Filistinlinin şehit olduğunu hatırlatıp, 1 milyondan fazla sivilin de yerlerinden edildiğini söyleyen Ersoy, "Bütün dünyanın gözleri önünde hastaneler bombalanıyor. Okullar, camiler, hastaneler vuruluyor. Çocuklar katlediliyor, fosfor bombaları ile yakılıyor ve sivillerin yerleştiği kamplar vuruluyor. Bombalardan kurtulup hayatta kalanlar ise açlık ve susuzlukla karşı karşıya kalıyor." dedi.

'Filistin bizim kırmızı çizgimizdir'

"Gazze’de her geçen gün korkunç bir katliam yaşanıyor." ifadesini kullanan Ersoy, şöyle devam etti:

Filistin davası bizim için milli bir davadır. Filistin bizim kırmızı çizgimizdir. Filistin halkının ve Gazzelilerin uğradığı bu katliam ve soykırım karşısında Filistin halkının yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Zulme sessizlik de aynı derecede zulümdür. Zalim İsrail’in ve zulüm destekçilerinin şeytani planlarına, şer ve katliamlarına sonuna kadar karşıyız. Bu nedenle 'sessiz kalma zulme ortak olma' diyoruz.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ersoy zulme karşı yürüyüşün Cumartesi günü saat 13.30’da Fevziye Camii önünden başlayıp Anıtpark’ta son bulacağını aktardı. İdris Ersoy tüm vatandaşları yürüyüşe destek vermeye davet etti.

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