Hak-İş'ten açıklama: Açlık grevine başlayacağız Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.

Seçimlerden sonra CHP'li belediyeler toplu işten çıkarmalar yaparak adeta işçi kıyımına imza atmıştı. CHP'li belediyelerin bu kıyımına karşı sendikalar harekete geçip yürüyüşler gerçekleştirmişti. CHP'ye son uyarı: Taleplerimiz karşılanmazsa... Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan CHP'deki işçi kıyımına karşı harekete geçtiklerini belirterek "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." açıklamasını yaptı..

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.