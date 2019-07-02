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Hak-İş'ten açıklama: Açlık grevine başlayacağız

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:40
Hak-İş'ten açıklama: Açlık grevine başlayacağız

Seçimlerden sonra CHP'li belediyeler toplu işten çıkarmalar yaparak adeta işçi kıyımına imza atmıştı. CHP'li belediyelerin bu kıyımına karşı sendikalar harekete geçip yürüyüşler gerçekleştirmişti.

CHP'ye son uyarı: Taleplerimiz karşılanmazsa...

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan CHP'deki işçi kıyımına karşı harekete geçtiklerini belirterek "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." açıklamasını yaptı..

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:40
  1. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

YORUM YAZ

  • cesur alicesur ali34 dk önce
    Açlık grevine değil... elinde varken kıymetini bileceksin :(

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