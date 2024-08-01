Hak-İş Genel Başkanı Arslan! “Bu yanlıştan vazgeçin”

Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçinin DEM Partili İpekyolu Belediyesi önündeki eylemi 3 aydır sürüyor. DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, Hak-İş Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini 3 aydır sürdürüyor. Bugün belediye önünde devam eden eyleme Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı.

"Sakın bunlardan korkup geri adım atmayın"

İşçiler tarafından atılan sloganların ardından bir basın açıklaması yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika olarak mazlumun yanında mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. 31 Mart yerel seçimleri sonrası işten çıkarılan işçilerin mücadelesine destek vermek için Van'da olduklarını ifade eden Genel Başkan Arslan, “Hak-İş olarak bölgemizin bütün mağdur ve mazlumlarının yanında hep mücadelemizi sürdürdük. Bu topraklarda onurlu bir yaşam isteyen, bu topraklarda ekmeğiyle, aşıyla, ayakta kalmaya çalışan belediye emekçilerinin herhangi bir soruşturma geçirmeden sırf kendi zihniyetleri olmadığı için işten çıkarılın 800'den fazla arkadaşımızla dayanışma için buradayız. Bu arkadaşların haklarını hukuku, ekmeğini, elde edene kadar burada kalmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi seçim öncesi vaat ettiklerinin tam tersini yapan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu iki yüzlülüğü, bu sahtekarlığı, bu riyakarlığı lanetle kınıyoruz. VASKİ, Gevaş, Tuşba, Edremit ve diğer belediyelerden işten çıkarılan arkadaşlarımızın tekrar işe dönmesine kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Sakın bunlardan korkup geri adım atmayın. Sakin bunların baskılarına, bunların tehditlerine boyun eğmeyin. Direne direne kazanacağız” dedi.

“İşten çıkarılma gerekçelerinin hiçbiri gerçek değil”

Belediyelerin DEM Parti'nin mülkiyetinde olmadığını dile getiren Arslan, “Van'ın tek helal oylarıyla seçildiniz. Halkların kardeşliği dediniz, halkların dediği olacak dediniz, barış, kardeşlik, adalet, hukuk dediniz ama yaptıklarınız ne? Adaleti yerinden ettiniz, hukuku tanımadınız. Halkların kardeşliğini de halkları da böldünüz. Yazıklar olsun size. Hak-İş olarak 40 yıldır buradayız. Çok belediye başkanları gördük. Çoğu da gelip, gittiler. Ancak biz bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. İşten çıkarılma gerekçelerinin hiçbiri gerçek değil, yalan söylüyorlar. İşten çıkarılan 800 arkadaşımızın hakkında işlem yapılmamıştır. Bu işçilerin kusuru nedir? İşe gitmişler, işe başlamışlar. 6 ay önce işe başlamışlar diye işten çıkarma hakkı nereden geliyor” diye konuştu.



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“Sürgünlerden vazgeçin”

Konuşmasında DEM Parti'nin belediye başkanlarına seslenen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yanlıştan vazgeçin. Bu işçilerin emeğini, alın terini, hakkını, hukukunu düşünün. Bu süreler çabuk gelip geçer. Bir gün hesap günü gelir, hesabını da bu millet size sorar. Biz kavga etmek istemiyoruz. Gelin bu arkadaşlarımızın hepsini işe gönderin. Sürgünlerden vazgeçin. Herkes işine dönsün. İşini yapmayanlarla ilgili atacağınız her adımı destekleyeceğiz. Ama önce bu arkadaşlarımızı işe gönderin.”

İşçiler, yapılan konuşmanın ardından belediye önündeki eylemlerine devam etti.