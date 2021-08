Hak-İş Genel Başkan Vekili Mehmet Şahin: Geleceğimizle birlikte, yüreklerimiz de ateş altında

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, “Beraberinde yüreklerimizi de yakan bu elim olayı tarif etmeye kelimeler yetmiyor. Bu yangın ormanlarımızı, evlerimizi, en önemlisi de geleceğimizi yaktı, yakmaya da devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bu süreci de birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte aşacağımıza gönülden inanıyorum” temennisinde bulundu.

Şahin, mesajının devamında şunları söyledi:

"Manavgat, Adana, Osmaniye, Mersin, Muğla başta olmak üzere ülkemizin pek çok bölgesinde eş zamanlı çıkan orman yangınlarının bir kısmı ne yazık ki halen kontrol altına alınamadı ve maalesef yangınların yıkıcı etkileri artarak devam ediyor. Yanan her ağaç, kaybedilen her bir can yüreğimizi derinden yaralıyor.

Şu an devlet ve millet bütün imkanlarıyla yangını söndürmek için sahada mücadele ediyor. Zaman siyaset ve sahada mücadele edenleri etkileyecek olumsuz konuşmalar yapma zamanı değil. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları hep birlikte yangının ürettiği mağduriyetleri bitirmek için bütün imkanlarını sahaya sürmeli, dayanışma gücümüzü en üst seviyeye çıkararak provokasyona gelmeden yangının açtığı yaraları hep birlikte sarmalıyız.

Orman yangınları ile mücadele, uzun vadeli hazırlık, tecrübe ve planlama gerektirmektedir. Zaman kaybetmeden gerekli önlemler eksiksiz alınmalıdır. Anında müdahalede bulunabilmek için teknolojinin bütün imkanları masaya yatırılmalı, ormanlarımız etkin izlenmeli, gereken tüm yatırımlar yapılmalı, havadan müdahale için yetersiz olan uçak filosu hızla tamamlanmalı ve her an kullanıma hazır olmalıdır.

Yangınların bir an önce kontrol altına alınıp yaraların sarılması en büyük temennimizdir. Hak-İş ve Öz Gıda İş olarak üyelerimizle birlikte doğamızın yeniden imarı adına güçlü desteğimizi vereceğiz. Bu elim hadiselerde canını hiçe sayarak fedakârca çalışan yangınla mücadele ekiplerine sendikamız ve yönetim kurulum adına yürekten teşekkür ediyor, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza, orman işçilerimize, görevlilerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı ve sabır niyaz ediyorum."