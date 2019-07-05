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HAK-İş binlerce çalışan için zam teklifini Bakan'a sundu

HAK-İŞ, kamu işçileriyle imzalanacak toplu iş sözleşmeleri için teklifini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:32
HAK-İş binlerce çalışan için zam teklifini Bakan'a sundu

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, kamu işçileriyle imzalanacak toplu iş sözleşmeleri için konfederasyonun teklifini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu. Toplu iş sözleşme süreci devam eden yaklaşık 200 bin işçinin 70 bini HAK-İŞ'e bağlı sendika üyelerinden oluşuyor.

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ'in talebinin üzerine çıktı

HAK-İŞ'in talep ettiği ücret zammı, TÜRK-İŞ'in talebinin üzerine çıktı. TÜRK-İŞ önceki hafta Bakan Selçuk'a sunduğu teklifte, en düşük brüt çıplak ücretin 3 bin 500 liraya çekilmesini ve bunun üzerine aylık 300 lira iyileştirme yapılmasını talep etti. HAK-İŞ ise en düşük aylık brüt ücretin 4 bin 250 liraya çekilerek, aylık 360 lira iyileştirme yapılmasını istedi.

 

İlk 6 ay için yüzde 15

TÜRK-İŞ'in teklifinde çekme ve iyileştirme işleminin ardından ilk altı ay için yüzde 15, sonraki 1,5 yıl boyunca da 6 ayda bir enflasyon artı yüzde 3 refah payı yer aldı. Buna karşılık HAK-İŞ ilk altı ay için yüzde 15, sonraki 6 aylık dönemlerde de enflasyon artı yüzde 5 refah payı talebinde bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:32
  1. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

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