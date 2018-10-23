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HAK-İŞ 43 yılı geride bıraktı

HAK-İŞ işçi konfederasyonu, 43. Yılını Ankara’da “Emeğin Gücüyle Zirveye” sloganı ile düzenlenen bir programda kutladı.

23 Ekim 2018 Salı 13:50
HAK-İŞ 43 yılı geride bıraktı

Resul Ekrem Şahan /ANKARA

Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından biri olan HAK-İŞ, 43’üncü kuruluş yıldönümünü Ankara’da düzenlenen program ile kutladı. “Emeğin Gücüyle Zirveye” sloganı ile gerçekleştirilen programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

“HAK-İŞ değerlerinden vazgeçmeden yürüyor”

81 ilde örgütlü, bütün iş kollarında sendikalarını kurmuş 100 binler ve milyonlara yürüyen bir HAK-İŞ olduğunu ifade eden Genel Başkan Mahmut Arslan, “HAK-İŞ’in yürüdüğü yolda değerlerinden, inançlarından, ilk günkü hedeflerinden vazgeçmeden, kararlılıkla, inançla ve azimle aynı istikamette yürümeye devam ediyor. Yeri geldi göğsümüzü darbelere, ihanetlere siper ettik. İnşallah nice 43 Yılları birlikte kutlarız” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ koca bir çınar oldu”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin de, “Bugün gururluyuz, onurluyuz. 43 yıl önce bugün, 22 Ekim 1976 yılında kurulan HAK-İŞ Konfederasyonumuz, ilkelerinden, duruşundan taviz vermeden yoluna devam ediyor. 43 yıl önce tutuşturulan HAK-İŞ meşalesi bugün koca bir çınar oldu” ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ her zaman vatan ve millet davalarına müdahil oldu”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, “HAK-İŞ işçinin ve emekçinin temsil edildiği bir konfederasyon olmanın ötesinde, ülkemizde her zaman vatan ve millet davalarına müdahil bir sivil toplum kuruluşu oldu. Bizler işçi ve emekçilerimizin alın teriyle ülkemizi bu günlere getirdik. 16 yıllık süreçte büyük mesafeler katettik” dedi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 13:50
  1. Ankara
  2. HAK-İŞ
  3. işçi konfederasyonu
  4. Emeğin Gücüyle Zirveye
  5. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  6. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan
  7. Genel Başkan Mahmut Arslan
  8. HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin

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