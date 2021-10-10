  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hak ihlalleri takibimizde! Başdenetçi Malkoç Yunanistan’a el attı
Gündem

Hak ihlalleri takibimizde! Başdenetçi Malkoç Yunanistan’a el attı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Ombudsmanlığı olarak, Yunanistan’da Batı Trakya Türk azınlığı ile sığınmacıların uğradığı hak ihlallerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 15:07:00 -
Hak ihlalleri takibimizde! Başdenetçi Malkoç Yunanistan’a el attı

Akdeniz Ombudsmanları Ağı 11. Toplantısı ve Genel Kurulu kapsamında Yunanistan’da bulunan Malkoç, Yunanistan ile yaşanan anlaşmazlıklara rağmen Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmeyi arzu ettiğini dile getirdi. Batı Trakya’daki Türk Azınlığın, Yunanistan’da maruz kaldığı hak ihlallerinin yakın takipçisi olduklarını belirten Malkoç, “Yunanistan’ın devlet yöneticileri, Batı Trakya Türklerine Lozan’da tanınan başta dini hak ve özgürlükler olmak üzere, eğitim hakkı olmak üzere, kimlik hakkı olmak üzere, bu hakları zaman zaman ihlal etmektedirler” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay