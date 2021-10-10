Hak ihlalleri takibimizde! Başdenetçi Malkoç Yunanistan’a el attı

Akdeniz Ombudsmanları Ağı 11. Toplantısı ve Genel Kurulu kapsamında Yunanistan’da bulunan Malkoç, Yunanistan ile yaşanan anlaşmazlıklara rağmen Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmeyi arzu ettiğini dile getirdi. Batı Trakya’daki Türk Azınlığın, Yunanistan’da maruz kaldığı hak ihlallerinin yakın takipçisi olduklarını belirten Malkoç, “Yunanistan’ın devlet yöneticileri, Batı Trakya Türklerine Lozan’da tanınan başta dini hak ve özgürlükler olmak üzere, eğitim hakkı olmak üzere, kimlik hakkı olmak üzere, bu hakları zaman zaman ihlal etmektedirler” dedi.