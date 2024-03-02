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Medya 'Hak, hukuk, adalet' diye bağıran Ersan Şen'e bak sen! Karısını bile dolandıran Ünsal Ban‘ın avukatı çıktı
Medya

'Hak, hukuk, adalet' diye bağıran Ersan Şen'e bak sen! Karısını bile dolandıran Ünsal Ban‘ın avukatı çıktı

Yeniakit Publisher
2024-03-02 03:50:00 - 2024-03-02 02:38:20
'Hak, hukuk, adalet' diye bağıran Ersan Şen'e bak sen! Karısını bile dolandıran Ünsal Ban‘ın avukatı çıktı

Avukat Ersan Şen'in karısını bile dolandıran Ünsal Ban'ın avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.

ODA TV Ekol TV'ye ilişkin yayınladığı haberinde dikkat çeken bir bilgiyi ifşa etti.

Haberde, Ekol TV'nin 3 ortaklı olduğunu iddia edildi.

Televizyon kanalının ortaklarının Ersan Şen, Ünsal Ban ve Mübariz Mansimov Gurbanoğlu olduğu belirtilirken, haberin ayrıntılarında bir detay dikkat çekti.

Oda TV, Ersan Şen'in karısını bile dolandıran Ünsal Ban'ın avukatı olduğunu ifşa etti.

Oda TV haberinde, "Ersan Şen halen Ünsal Ban’ın avukatlığını yapıyor." ifadesine yer verdi.
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