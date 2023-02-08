Hainlerin yaptıkları yanına kâr kalmayacak

Muhammet Kutlu Ankara Haber Merkezi

Türkiye Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan’da 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremle sarsılırken, ülkemize kin kusmak için bu puslu havaları bekleyen birlik beraberlik düşmanları hiç zaman kaybetmeden manipülatif yayınlarla bozgunculuk faaliyetlerine giriştiler.

Fitneyi amaç edinmiş bazı televizyon kanallarında sunucular, devletin tüm kurumlarıyla bölgede yaptığı kurtarma ve rehabilitasyon çalışmalarını görmezden gelerek dezenformasyona girişti. FOX TV’ye konuk olan Prof. Dr. Naci Görür, “Bu hükümet deprem ve afet konusunda çok büyük işler yaptı” derken, rahatsız olan sunucu Selçuk Tepeli ısrarla “Ama uygulama kötü” diyerek neyle görevlendirildiğini ortaya koydu.

Yanardağ ve Aysever kin kustu

Tele 1’deki programda deprem felaketinden kin ve nefret çıkarmaya çalışan Merdan Yanardağ ve Enver Aysever de milyonlarca vatandaşın tepkisini çekerek sosyal medyada lanetlendi. CHP’nin propaganda aracı Tele 1’in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, iktidara oy veren vatandaşlar hedef alarak, “Biz bunları hep söyledik insanlar bile bile bu merkez sağ partilere, gerici partilere oy vermeye devam etti. Deprem olan bölge ağırlıklı olarak muhafazakâr bölge, dindar, geleneklerine bağlı bir bölge. Burada hangi yalanı bulacaksınız? Hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir tanrı? İşte bizim karşı karşıya olduğumuz sorun bu. Akıl ve bilim merkezli bir bilgi anlayışı mı, inanç merkezli bir bilgi anlayışı mı? Asıl tartışma bu” diyerek hem İslam’ın afetlere bakışı konusundaki cehaletini, hem de Müslümanlara olan kinini ortaya koyan ifadeler kullandı. Aysever’de yaptığı “Depremin neden siyasal İslam” ifadeleri de büyük tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merdan Yanardağ’ın katıldığı televizyon programında, Aysever’in de sosyal medya paylaşımında kullandığı skandal ifadeler üzerine harekete geçti. Başsavcılık, Yanardağ ve Aysever hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan resen soruşturma başlattı.

Amaç Türkiye’yi aciz göstermek

Konuya ilişkin Akit’e özel açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Şahin, “Depremde yaşanan ağır kayıplar içimizi yakmıştır. Halen enkaz altından kurtarma çalışmaları zamana karşı canhıraş bir yarış şeklinde devam etmektedir. Devletimiz bütün imkanlarıyla depremin yaşandığı bölgelerdedir. Hal böyle iken, bazı yayın kuruluşlarının sorumsuz ifadeleri herkesi derinden üzmektedir. Geniş kitlelere yayın yapan televizyon ve radyoların, böyle büyük bir afeti siyasi ranta çevirmek üzere Türkiye’yi aciz ve güçsüz göstermeye çalışması, hiçbir insani ve ahlaki ölçüye sığmaz. Bu zor zamanlarda birlik ve beraberlik içinde hareket ederek zor günleri güzel günlere çevirmek için çaba göstermeliyiz” dedi.

En ağır yaptırımları uygularız

Bu büyük afet dönemlerinde içindeki kini kusarak ülkeye zarar vermeye çalışanları, kendi içinde niyetlerini ve durumlarını sorgulamaya davet eden Şahin, şöyle devam etti: “Yayıncılık sosyal sorumluluk gereği otokontrolün en gerekli ve hayati olduğu bir alandır. Bu alanda freni patlamış bir kamyon gibi milli birlik ve beraberliğimize, değerlerimize zarar verenler bilsinler ki bu ülke sahipsiz değildir. Art niyetli olarak manipülatif yayın yapan kuruluşları görmezden gelmemiz de mümkün değil. Üst Kurul olarak bu tarz yayınları yakından takip ettiğimizi tekrar belirterek, yayın kuruluşlarını bu zor zamanda daha sorumlu yayıncılık yapmaya davet ediyoruz. Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde art niyetli manipülatif yayınlarını sürdürmekte ısrar edenlerin mümkün olan en ağır yaptırımlarla karşılaşacağı muhakkaktır.”