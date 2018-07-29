Hainlerin kilise aşkı deşifre oldu

FETÖ’cülerin, Kiliseler ve Musevi Cemaatlerinin desteğini alabilmek için ABD’ye kaçan örgüt mensuplarına ayinlere katılma talimatı verdiği ortaya çıktı. İstihbarat birimleri Fetullah Gülen’e sunulmak üzere her ay düzenli olarak “kilise faaliyet raporu” hazırlandığını belirledi.

HER AY KİLİSE FAALİYET RAPORU HAZIRLANIYOR

Ele geçirilen raporlarda, misyonerlik faaliyeti yürüten kiliselerle “ortak programlar” düzenlendiği, “Din Adamlarıyla Diyalog Yemekleri”, ABD’deki Musevi diasporasına bağlı hahamlarla dini sohbet toplantıları yapıldığı ifade ediyor. Raporun “Kilise Programları” başlıklı bölümde 3 kare fotoğraf yer alıyor. Bir rahip, FETÖ mensupları ve Kızıl Haç temsilcilerinin yer aldığı fotoğraflarla ilgili hazırlanan bilgi notunda ise “Philiaderphia Aylık Kilise Programı, her ay farklı bir kilise papazı ve cemaatine kurumumuzda program yapılıyor. Manhattan, çeşitli dini grupların liderleri ile birlikte öğlen yemeği düzenlendi. Programa Red Cross ev sahipliği yaptı” deniliyor. Programın bir başka sayfasında ise “Kiliselerle Ortak Faaliyetler” başlıklı bir bölüm bulunuyor. ABD’li Hıristiyanlarla örgüt militanlarının bir rahibin konferansını dinledikleri görülüyor. Sayfanın detay bölümünde, “Bir kiliseyle ortak program” ifadelerine yer veriliyor.

TALİMAT FETÖ’DEN AMA TABAN RAHATSIZ

Ayin ve toplantılara katılmaya zorlanan bazı örgüt mensuplarının bu faaliyetlerden ciddi anlamda rahatsızlık duyduğu, örgütteki üst düzey ağabeylere, İncil ve Tevrat propagandasının yapıldığı toplantılarda “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) neden anlatılmıyor” şeklinde eleştirilerde bulundukları vurgulandı. Örgüt imamlarının ise bu durumun FETÖ’nün talimatı olduğunu ve sorgulanmaması gerektiğini söyledikleri ifade ediliyor.

FETÖ’cüler sadece papazlarla da ortak çalışma yapmıyor. Aynı zamanda ABD’de etkin Yahudi Diasporasının desteğini alabilmek için Musevi Cemaatlerine mensup Hahamlarında katıldığı toplantılar düzenliyor. Raporun “İDC-Din Adamları Diyalog Yemekleri” başlıklı bölümünde yer alan fotoğraflarda, haham ve rahiplerin konuşmalar yaptığı görülüyor. Fotoların altında yer alan bilgi notunda ise, “İDC- New Jersey önderliğinde NJ değişik kilise ve sinagogların katılımıyla papaz ve hahamların katıldığı aylık “din adamları” yemekleri düzenleniyor. Her ay farklı bir konu işleniyor. Bazı konular Kur’an da Hz. İsa ve Meryem, Rumi ve mesajları, Affedicilik, kutsala saygı” deniliyor.

ARSLAN, KİLİSEYE GİDİP İNCİL DERSLERİ ALIYOR

Örgütün medya yapılanmasında yer alan firari Adem Yavuz Arslan da internete düşen bir video kaydında boş zamanlarında İncil derslerine katıldığını söylüyor. Amerika'da örgütün propagandasını yapmaya devam eden Fetullahçı hain, boş zamanlarında İncil derslerine katıldığını söyledi. Konuşmasının devamında ise kiliselerden büyük bir hayranlıkla bahsetti. İngiltere’ye kaçan Akın İpek’in prenslerinden olan FETÖ'cü alçak Yavuz Arslan şunları söyledi: "Çok ilgimi çekti, İncil derslerine katıldım. Kiliseler; ibadet kısmı ayrı, pazar günkü seromoni kısmı ayrı ama onun dışında hayatın içinde olan yerler. Yani çocuklarla ilgili aktiviteler var. İçerisinde sosyal gruplar var. Bu insanlar mesela Suriyeli mültecilere yardım topluyor, onu yapıyor, bunu yapıyor..."