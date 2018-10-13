Hainlerin içlerine sızması korucuları üzüntüye boğdu

Resul Ekrem Şahan Ankara İçişleri Bakanlığı'nca; terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırılması korucu camiasını üzdü. Akit’e konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, “Korucuya vurmak için fırsat kollayan korucu düşmanlarının bu olaydan dolayı koruculara hakaret etmesine, onları töhmet altında bırakmasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Korucular devletin askeridir

Korucuların devletin milli seferberlik askerleri olduğunu vurgulayan Bitlisli korucu aşireti Beyler’in Reisi Ahmethan Erdoğan ise, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korucu ailelerine çok önem veriyor. Güvenlik korucularının içinde asla olmasını istemediğimiz hainlerin temizlenmesi tabii ki şarttır. Böylece terör belasına karşı daha güçlü mücadele edebiliriz” dedi.