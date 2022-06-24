Hainler orman yakıyor Zillet benzin döküyor

Yavuz Selim İstanbul

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Hisarönü ve Bördübet mevkisindeki 3 noktada eşzamanlı olarak başlayan yangın 200 hektarlık alanda tesirli olurken devlet bütün imkanlarını seferber ederek havadan ve karadan alevlerle mücadele ediyor. Alev savaşçıları 4 gün 4 gecedir yangını söndürme çalışmaları yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizzat bölgede bulunarak çalışmalara öncülük ediyor. 45 helikopter, 14 uçak, 253 arazöz, 26 su tankeri, 20 TOMA ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç ve 2 bin 600’ün üzerinde insan gücüyle yangın dünyaya örnek mücadele veriliyor. Çalışmalara yardım eden yerel halk “Ekipler evlerimizi kurtarmak için sabaha kadar mücadele ediyor, helikopter ve uçak sesi hiç durmuyor” diyerek devlete teşekkürlerini iletiyor.

Yalancıların hepsi ayrı telden

Yangında bile siyasi rant arayan Zillet İttifakı ise yine kahpelik peşinde. Zillet İttifakı; aynı anda 3 farklı noktada başlayan yangında sabotaj ihtimaline hiç değinmedi, alevleri söndürmek için havada vızır vızır uçuşan helikopter ve uçakları görmedi, provokatif söylemlerle yazılı, görsel ve sosyal medyayı dezenformasyon yağmuruna tuttu. Zilletçi komedyen Şahan Gökbakar, yangına müdahale eden hava aracından çekilen fotoğrafları kullandığı paylaşımında “Nerede bu uçaklar” diyerek rezil provokasyonun düğmesine bastı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Yine uçak yok” iftirasını dillendirirken Marmaris’e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Verin görevi bize görevi, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getirelim” dediği anda sesi yangına müdahale eden helikopterlerden duyulmuyordu.

Yangını harlayan yalan rüzgarını estiren CHP’lilerden Burak Erbay, “4-5 helikopterle müdahale ediliyor” derken, Ali Öztunç “Yanan yerlere villa dikilecek” yalanını dillendirdi.

Akit’e konuşan yazar ve hukukçular, dezenformasyonu önlemek için hazırlanan kanunun da öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkati çekti.

Dünyada yangından medet uman başka bir muhalefet yok

Akit’e konuşan Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) Genel Başkanı Mehmet Metiner, “Sayın Bakanlarımız Kirişçi ve Soylu başta olmak üzere devlet olay yerine intikal etti. Cumhurbaşkanımız bizzat giderek yangın mahalinde incelemede bulundu. Gece gündüz demeden uçaklarımız, helikopterlerimiz, ormancılarımız, köylülerimiz ve milletimiz seferber olmuş. 3 ayrı yerde birden, akşam karanlığı çöktüğünde başlatılan bir yangın var. Bir yandan da yalan orman yakanların değirmenine su taşıyanlar var. Ormanlarımızın kimler tarafından yakılabileceğini CHP’nin lideri eğer bilmiyorsa siyaset yapmasın. Dünyanın birçok yerinde aylarca söndürülemeyen yangınlar var. Ama dünyanın hiçbir yerinde yangından bile medet uman muhalefet yok” dedi.

Aynı tezgah sahneleniyor

Geçen yaz yaşanan yangın olaylarında tezgahlanan senaryoların aynen tekrarlandığına dikkat çeken Avukat Hıfzullah Şahbaz, “Devlet bütün önlemleri almış, uçaklar, helikopterler, yerden mürettebatla birlikte ormancılarla beraber yangına müdahale etmesine rağmen büyük bir dezenformasyon yürütülüyor. ‘Nerede uçaklar, nerede helikopterler’ gibi söylemlerle rant elde edip toplumu galeyana getirmeye çalışıyorlar. Kamuoyunda milletin komedyen, sanatçı, siyasetçi diye tanıdığı insanların yangın sürecindeki provokatif paylaşımları ortada. Özellikle Şahan Gökbakar gibi kişilerin kendi alanı dışındaki her konuda manipülasyonda bulunması, bu dizaynın daha derinlerde üretilip herkesin rolünün eline verildiği, onların da rolünü oynadığını görüyoruz. Bu yalanları yayanlara karşı dezenformasyon yasasının gerekliliği bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Vakit kaybetmeden yürürlüğe girmelidir” diye konuştu.