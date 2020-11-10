Hainin iadesi için 85 koli gönderilmişti! Biden adım atacak mı?

Hükûmet, Pensilvanya’da bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve diğer örgüt mensuplarının iadesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Adalet Bakanlığı tarafından bugüne kadar Gülen’in iadesine ilişkin toplamda yedi ayrı dosya hazırlanarak ABD’ye gönderilmişti. Bu dosyaların dördü darbe girişimi öncesini kapsarken diğer üçü ise 15 Temmuz sonrasına ait. Türkiye, her ABD başkanlık seçiminin ardından FETÖ elebaşı Gülen ve diğer örgüt üyeleriyle ilgili iade taleplerini yeniliyor.

İlk iade talebi

Hükûmet, FETÖ’cülerin iadesi konusunda Barack Obama’nın ABD başkanı olduğu dönemde önemli bir mücadele vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Şubat 2014’te Obama ile yaptığı telefon görüşmesinde Gülen’in iade edilmesini ilk defa talep etmişti. Erdoğan, Eylül 2014’te de Obama’dan Gülen’in tekrar iadesini istemişti. 15 Temmuz öncesi ve sonrasından iadeleri ve tutuklanmaları için FETÖ'cülerin işlediği suçlarla ilgili hazırlanan dosyalar ABD ile paylaşılmasına rağmen Obama başkanlığındaki ABD yönetimi sessiz kalmıştı.

85 koli dosya

Obama’nın ardından göreve başlayan Donald Trump’ın döneminde de FETÖ konusunda herhangi bir adım atılmadı. Trump'ın görevi devralmasının ardından FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi için ABD’ye yeni dosyalar sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen görüşmelerde de iade talepleri sık sık tekrarlandı. Bugüne kadar FETÖ elebaşı Gülen ve mensuplarının bir terör örgütü olduğuna yönelik 85 koli dosya ABD’ye gönderildi. Ancak Trump yönetimi de FETÖ konusunda Obama’dan farklı davranmadı.

Bıden adım atacak mı?

ABD’de resmî olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Biden 20 Ocak 2021’de yemin ederek göreve başlayacak. Gözler Biden'ın FETÖ konusunda atacağı adımlara çevrildi. Biden’la yapılacak ikili görüşmelerde FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi yeniden gündeme gelecek. Ancak, ABD Başkanı Biden’ın bugüne kadar FETÖ’yü destekleyen politikalar izlemesi ve açıklamalar yapması sebebiyle örgüt elemanlarının iadesi noktasında ne yapacağı merak konusu... ABD’nin, Biden döneminde de FETÖ konusunda oyalama taktiklerine devam edeceği şüphesi yerini koruyor. Biden’ın seçimleri kazanmasının ardından bazı FETÖ mensupları sosyal medya hesaplarından destek mesajları yayımladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi