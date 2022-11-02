Hain yaver için flaş gelişme!

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararında, sanıklar Yazıcı ve Avcı hakkında verilen hükümlere yönelik temyiz taleplerinin incelendiği aktarıldı.

Kararda, vicdani kanının oluştuğu, duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede bozma üzerine yapılan yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda sanıklar Ali Yazıcı ve Cenk Bahadır Avcı ile ilgili olarak eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı ifade edilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Sanık Cenk Bahadır Avcı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanına suikast suçunu işlediğinin sabit olmaması gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğu anlaşılmakla, sanıklar ve sanıklar müdafileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vekilinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden CMK’nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle beraat ve mahkumiyet hükümlerinin onanmasına, dosyanın Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Tevdiine oy birliğiyle karar verildi."

Suikast davası

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra helikopterle bölgeye gelen darbeci askerlerce otele 3 helikopterden ateş açılmıştı.

Otel üzerinde bir süre havada kalan helikopterlerden maskeli ve ağır silahlar taşıyan gruplar inmişti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleriyle çatışan bu kişiler, polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin'i şehit etmişti. 10 kişinin yaralandığı olaylar sırasında bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine de ateş açılmıştı.

Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmalar sonucunda darbeciler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçmıştı. Güvenlik güçlerinin havadan ve karadan yürüttüğü operasyonlarda bu kişilerden 36'sı yakalanmış, eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise bulunamamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz ve Muharebe Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan suikast timi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen cezaları hukuka uygun bulmuştu.

Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Yeniden yargılanan sanıklardan sözde "yurtta sulh konseyi üyesi" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı, karara bağlanan Genelkurmay "çatı" davasında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Akıncı Üssü davasında yargılaması devam ederken, tutuklu bulunan Cenk Bahadır Avcı da suikast timi davasında müebbet hapis cezası almıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski başyaver Ali Yazıcı 17 Temmuz 2020'de, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, ​​​​​​​eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı ise 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.