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Hain saldırının ardından HDP’li Kulp Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Diyarbakır’da 7 sivilin şehit olduğu olayın ardından HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş da gözaltına alındı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:45
Hain saldırının ardından HDP’li Kulp Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Diyarbakır’da 7 sivilin şehit olduğu olayın ardından HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş da gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkiinde dün odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 sivil vatandaş şehit olmuş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından jandarma ekipleri kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede karadan ve havadan operasyon başlatırken, emniyet müdürlüğü ekipleri de geniş çapta operasyon başlattı. Operasyonda HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş da gözaltına alındı.


Sabah yapılan operasyonda ise olay ile bağlantıları olduğu değerlendirilen HDP Kulp İlçe Başkanı Abidin K. ile Belediye Fen İşleri Müdürü Şener A. gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:45
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