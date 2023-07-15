Hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir kez daha gündem olan video: 'İnsan bir kere ölür adam gibi ölür'

Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümü...

Türk milleti bir kez daha hain teröristlere geçit vermedi.

Yıllarca devletin tüm kurumlarına sızan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde konuşlanan FETÖ'cüler o gece namluyu halka yöneltti.

Yaşananlar unutulmuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milletimi meydanlara davet ediyorum' talimatının ardından 7'den 70'e herkes sokaklara döküldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, canları pahasına tankların önüne geçti.

Öyle ki 251 canımızı şehit verdik.

O gece yaşananlar ise yıllar geçse de unutulmuyor. Asker, polis, jandarma, halk...

Canları pahasına şehadete yürüdüler

Yaşanan diyaloglar, ölüme cesurca gidilen anlar adeta göğüs kabartıyor.

Bu videolardan biri de, 'İnsan bir kere ölür adam gibi ölür' cümleleriyle hafızalara kazındı.

Polis memurunun, “Eğer şunu diyen varsa, ‘ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim' diyen varsa buyursun geçsin.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine bölgede bulunan vatandaşlar kahramanca, “Ben geçerim ağabey" diyerek namlulara doğru yürüdü.

Unutulmayan o söz: İnsan bir kere ölür

Bu sırada bir vatandaş, kameralara yönelerek, “İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür!’ diyerek orada bulunan halk ile birlikte çatışmanın olduğu bölgeye gitti.

Duygu dolu anların yaşandığı video, hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir kez daha sosyal medyada dolaşıma girdi.