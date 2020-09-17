Hain Can Dündar’ın İş Bankası’nın ‘Ballı kredi’si ile aldığı villalara nihayet el konuluyor

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FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasına Cumhuriyet gazetesi genel yayın uönetmenliğini yürütürken medya desteği sağlayan firari Can Dündar’ın Türkiye’deki son kalıntıları için düğmeye basıldı.

Gezi Parkı kalkışmasına destek veren ve FETÖ’nün ihanet girişimlerine medya desteği sağlayan, 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde de Almanya’ya kaçan Can Dündar’ın, CHP’nin de hissesi bulunan İş Bankası’nın desteğiyle satın aldığı İstanbul Çengelköy’deki lüks villasının da dahil olduğu Türkiye’de bulunan tüm mal varlığına el konulması için harekete geçildi.

FETÖ’cülerle birlikte ‘gazetecilik’ adı altında terörist faaliyetlerden bulunan, deşifre olunca da soluğu Almanya’da alan Dündar, sosyal medya aracılığıyla yurtdışından Türkiye’ye karşı nefret dolu ihanetini kusmaya devam ediyor. Dündar hakkında 2018 yılında çıkarılan ‘kırmızı bülten’in ardından şimdi de Türkiye’deki taşınabilir ve taşınamaz mal varlığı ile banka hesaplarındaki paraya el konulması için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi dikkat çeken bir karara imza attı.

Haine 15 gün süre verildi

Dündar’ın Gezi Parkı kalkışmasından hemen önce CHP’nin de hissesi bulunan Türkiye İş Bankası’ndan ‘faizsiz’ çektiği 4 milyon TL’lik kredi ile Çengelköy’de boğaza nazır yalısının ve Bodrum’daki lüks villasının da için bulunduğu mal varlıklarının devri için mahkeme tarafından 15 günlük süreç başlatıldı.

Savcılığın talebi üzerine harekete geçen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ilan yolu ile firari vatan hainine 15 günlük süre tanıyacak. Almanya’da bulunan Dündar, 2 haftalık zaman dilimini içinde mahkemeye gelmezse Türkiye sınırları içindeki bütün mal varlığından olacak.

Lüks villa ve yalılarını kaybedecek

Hain Dündar'ın el konulacak mal varlıkları arasında İş Bankası’nın faizsiz kredi desteği sayesinde satın aldığı İstanbul Çengelköy’deki lük yalısı ile Bodrum Kumbahçe'deki deniz ve orman manzaralı dubleks villası ve Ankara Çankaya’daki taşınmazları da bulunuyor.

Dündar’ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan lüks villasının kaçak olduğu tespit edilen sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarı için geçtiğimiz Haziran ayında yıkım kararı alınmıştı.

İş Bankası’ndan haine görülmemiş kıyak!

Firari Dündar, 2013'teki Gezi kalkışmasından kısa bir süre önce Türkiye İş Bankası'ndan ‘0’ faiz ile 4 milyon TL kredi çekerek, Eskidji Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Masis'in oğlu Mark Masis’ten İstanbul'un lüks semtlerinde Çengelköy'de boğaza nazır bir yalı satın almıştı.

‘Casusluk’ suçlamasıyla yargılanan Dündar’ın normalde çektiği kredi karşılığında 1 milyon TL'den fazla faiz ödemesi gerekiyordu. Ancak İş Bankası, şüpheli bir şekilde Dündar’dan faiz almayarak Türkiye’nin çalkantılı bir süreçten geçtiği dönemde vatan hainine ‘kredi desteği’ sağlamıştı. Dündar’ın söz konusu yalıyı, MİT TIR’ları kumpası ile ilgili ihanet haberlerini yayınlaması karşılığında satın aldığı iddiaları da o dönem basına yansımıştı.