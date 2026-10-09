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Hapishanede ayaklanma çıktı: 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

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AA Giriş Tarihi:

Hapishanede ayaklanma çıktı: 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki hapishanede görüş saatinde çıkan ayaklanmada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

#1
Foto - Hapishanede ayaklanma çıktı: 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Sinaloa Kamu Güvenliği Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mazatlan kentindeki hapishanede görüş saatlerinde ayaklanma çıktığı ifade edildi.

#2
Foto - Hapishanede ayaklanma çıktı: 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Olayda 9 mahkum ve 1 mahkum yakınının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, yaralı 16 mahkumun hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

#3
Foto - Hapishanede ayaklanma çıktı: 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Yerel basındaki haberlerde, ayaklanma sırasında mahkumların ateşli silahlar kullandığı öne sürüldü.

#4
Foto - Hapishanede ayaklanma çıktı: 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Olayın detaylarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

#5
Foto - Hapishanede ayaklanma çıktı: 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Meksika Federal Güvenlik Kabinesi, Ulusal Muhafızların olaya müdahale ettiğini ve 1800 mahkumun bulunduğu hapishanede durumun "kontrol altına alındığını" kaydetti.

#6
Foto - Hapishanede ayaklanma çıktı: 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Genel olarak kapasitesinin üzerinde mahkum barındıran ve uyuşturucu çetelerinin etkili olduğu Meksika'daki cezaevlerinde şiddet olaylarına sıklıkla rastlanıyor.

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