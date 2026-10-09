Bir kez daha denenmeli uyarısı geldi: Narın üzerine sumak serpin: Deneyen bayılıyor

Bu tarifte en önemli nokta, sumak miktarını doğru ayarlamak. Fazla sumak kullanılması narın doğal tatlılığını bastırabiliyor. Bu nedenle başlangıçta az miktarda sumak eklenmesi öneriliyor. Ayrıca nar tanelerinin taze olması ve sumağın servis edilmeden hemen önce eklenmesi, meyvenin dokusunun ve lezzetinin korunmasına yardımcı oluyor. Tatlı ve ekşi tatları bir arada sevenler için nar ve sumak karışımı, hem pratik hazırlanışı hem de farklı aromasıyla sofralara yeni bir alternatif sunuyor.