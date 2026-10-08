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Gündem Tetikçi medyanın iftirası elinde patladı! Hakikatleri bir bir açıklayan Bakan Bolat müfterilere hodri meydan dedi
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Tetikçi medyanın iftirası elinde patladı! Hakikatleri bir bir açıklayan Bakan Bolat müfterilere hodri meydan dedi

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Tetikçi medyanın iftirası elinde patladı! Hakikatleri bir bir açıklayan Bakan Bolat müfterilere hodri meydan dedi

Sözcü TV ekranlarında fon operasyonu üzerinden üretilen yalan iddialar Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sert ve net yanıtıyla tamamen çökertildi. 170 milyon liralık para transferi yalanını belgeleriyle deşifre eden Bakan Bolat, finansal mevzuattan habersiz olan müfterilerin kirli algı operasyonunu yerle bir etti.

Bolat, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, hakkındaki "170 milyon liralık para transferi" iddiasına cevap verdi.

Hedef Yatırım şirketinde 26 Şubat 2024'te, 2 yıl 8 ay önce, başlattığı sukuk hesabının, 7 finansal şirkete karşı yürütülen 16 Eylül operasyonundan sonra tasfiye için Ziraat Bankasına devredildiğinin açık bir gerçek olduğunu belirten Bolat, "Dün akşam Sözcü TV'de iki gazetecinin, şahsımın ismini vererek, soruşturulan şirketlerden biri olan Hedef Yatırım'da 16 Eylül 2026'da 7 finansal şirkete yapılan operasyon öncesinde Sayın Ümit Özlale'nin, 'tasarruf hesabımı kapattığıma ve 400 koydu, 800 aldı' şeklinde ifade edilen iftirayı anında çürüttükten sonra, iftira sırasının size geldiği sorduğunuz sorudan anlaşılmaktadır. Her şeyden önce, bir ilim adamı olduğunuz halde, piyasa bilgileri konusunda yeterli donanımınızın olmadığı ve bir meslektaşınıza iftira atacak kadar ilim ahlak yoksunu olduğunuz da anlaşılmaktadır. Hedef Yatırım şirketinde 26 Şubat 2024'te, yani 2 yıl 8 ay önce, başlattığım sukuk hesabımın, hükümetimizin 7 finansal şirkete karşı başlattığı 16 Eylül operasyonundan sonra, tasfiye için Ziraat Bankasına devredildiği zaten açık bir gerçektir. O zaman 170 milyon liralık bir para çekme işlemi nasıl olmaktadır? Bu birinci yalandır." ifadesini kullandı.

 

"MKK şahıs talimatıyla işlem yapamaz"

Bolat, iddialara ikinci yanıtında ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) doğrudan şahıs talimatıyla işlem yapabilmesinin kanunlara göre yasak olduğuna dikkati çekerek, MKK'nın, sadece menkul değerler kayıt ve saklama kurumu olduğunu bildirdi.

Üçüncüsünün ise sermaye piyasalarındaki tüm işlemlerin, ancak ve ancak bankalar üzerinden ve banka hesaplarına transfer yapılarak gerçekleştirildiğinin altını çizen Bolat, "Öyleyse size açık davetim, Türkiye'deki 50'den fazla bankaya şu soruyu sorup öğrenebilirsiniz, 'Ömer Bolat'a veya bir yakınına MKK'dan ya da Hedef Yatırım'dan bahsettiğiniz 170 milyon lira para transfer işlemi yapılabilmiş midir? Size hodri meydan. Siz, dün akşamki iftiralar üzerine halkımızdan yediğiniz ağır darbeden sonra, yeni iftiralar peşinde koşuyorsunuz. Ancak yukarıda belirttiğim ve kanunlar çerçevesinde yapılabilecek finansal muameleler ve ödeme işlemleri konusunda teknik bilgi sahibi bile değilsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat açıklamasında, sukuk hesabının nasıl işlediğine ilişkin bilgi vererek, "sukuk" olarak ifade edilen kira sertifikalarının, birden fazla kişinin tasarruflarını değerlendirebildiği yasal finansal araçlar olduğunu vurguladı.

Tasarrufun değerlendirildiği portföyün yalnızca bir şahsa ait varlık bütünü olmadığını, farklı yatırımcıların da bu yapı içinde yer alabildiğinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Her yatırımcının bu portföy içerisindeki hakkı, kendi payı ile sınırlıdır. Dolayısıyla bir kira sertifikasının toplam ihraç tutarını veya portföy kapsamında gerçekleştirilen bir işlemin tamamının doğrudan bir şahsın hesabıymış gibi sunulması abesle iştigaldir. Bu verileri ilgili banka ve aracı kurumlar üzerinden yalan yanlış şekilde sızdırıp iftira ve tezvirat yayanlara karşı tespiti durumunda gerekli hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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